DFB-Elf gegen England Poldi-Hurra! Aber sonst?

Am Ende gehörte ihm noch einmal die ganze Bühne. Es sollte der Abend des Lukas Podolski werden, so war es seit Monaten geplant, und es wurde der Abend des Lukas Podolski. Ein allerletztes Mal ließ der Nationalspieler in seinem 130. Einsatz seinen linken Fuß sprechen, sein Distanzschuss bedeutete das 1:0-Siegtor gegen die Engländer. Das hätte sich sogar die Marketingabteilung des DFB nicht besser ausdenken können.

"Besondere Spieler haben einen besonderen Abschied", würdigte Bundestrainer Joachim Löw den markanten Auftritt seines langjährigen Lieblingsnationalspielers. Podolski habe sich so verabschiedet, wie man ihn kenne, "mit einem typischen Tor".

Vor dem Spiel hatte sich Podolski bereits für "geile 13 Jahre in der Nationalmannschaft" bedankt, DFB-Präsident Reinhard Grindel, der von diesen 13 Jahren allerdings nur den geringsten Teil aktiv begleitet hat, lobte in seiner Laudatio "das große Herz" des Fußballers. Den linken Fuß vergaß der Verbandsboss allerdings zu erwähnen. Den brachte der Spieler dann in der 69. Minute nachdrücklich in Erinnerung.

"Den hat Gott oder sonst wer mir gegeben"

"Ich weiß, dass ich einen linken Fuß habe. Den hat Gott oder sonst wer mir gegeben. Auf den kann ich mich verlassen", sagte der 31-Jährige und machte noch einmal allen bewusst, welche Interviews künftig fehlen werden. Es war sein insgesamt 49. Länderspieltor, eines seiner schöneren dazu, und es war, wenn man streng ist, auch der einzige Höhepunkt in einer von deutscher Seite spielerisch schwachen Partie.

Testspiele sollten nicht überbewertet werden, man kann sogar ihren Sinn in Zweifel ziehen. Aber wenn man die Partie gegen ein ambitioniertes englisches Team zum Maßstab nehmen sollte, dann wäre dies durchaus ein Anlass, sich Sorgen um die Bewältigung künftiger, wichtigerer Aufgaben der Nationalmannschaft zu machen.

Es funktionierte nur wenig in der deutschen Elf, das zog sich durch alle Mannschaftsteile. Die Abwehr, in der Mats Hummels noch versuchte, zusammenzuhalten, was zusammenzuhalten war, offenbarte von Anpfiff an Koordinationsprobleme. Beide Außenverteidiger, Joshua Kimmich und Jonas Hector, hatten einen schwachen Abend erwischt und ließen sich mehrfach überlaufen oder auf dem Flügel auf einfache Art austricksen. Die englischen Angreifer Dele Alli und Jamie Vardy hatten alle Freiheiten, gingen damit allerdings auch leichtfertig um - zum Glück für die deutsche Elf.

Podolskis Tor war im Grunde die erste Chance

Im Mittelfeld fand selbst Toni Kroos keine Kontrolle über die Partie, Nebenmann Julian Weigl wirkte überraschend fahrig, und die Mängelliste wurde in der Offensive komplettiert. Bis zum Podolski-Tor hatte die deutsche Mannschaft im Grunde keine echte Torchance. Es wird lange her sein, dass eine deutsche Mannschaft in einem Heimspiel bis zur 69. Minute auf die erste Torgelegenheit warten musste.

"Die Engländer haben das gut gemacht, wir haben viele Bälle verloren", musste auch Löw zugeben. In der zweiten Hälfte sei es "dann besser gelaufen", die vielen Fehlpässe und Zuspiele ins Nichts werden ihm aber auch dann nicht gefallen haben. Sicher: Es war ein deutsches Team, bei dem wichtige Spieler fehlten oder geschont wurden: Mesut Özil, vor der Partie mal wieder als bester deutscher "Nationalspieler des Jahres" geehrt, Jérome Boateng, Manuel Neuer, Marco Reus, Thomas Müller, Sami Khedira - sie alle fehlten in der Startelf. Aber auf die kann man sich auch nicht mehr ewig verlassen.

Dafür standen die auf dem Platz, die die Zukunft des deutschen Fußballs sichern sollen: Antonio Rüdiger, Julian Weigl, Julian Brandt, Leroy Sané und Debütant Timo Werner. Die Jungspunde brauchen ganz offensichtlich noch Zeit, um sich in der Mannschaft ihren angemessenen Platz zu sichern. Da war noch viel Nervosität, viel Missverständnis im Spiel.

Diese Partie verzeiht das noch, auch am Sonntag in Aserbaidschan (18 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL) wird das wahrscheinlich noch kein Problem sein. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der Khedira, Müller, Özil oder Neuer damals in jungen Jahren die Verantwortung übernommen haben, geht der neuen Generation ab.

Wenn die jungen Spieler tatsächlich noch mal größeren Anlass zur Beunruhigung geben sollten, dann ist ja zum Glück immer noch Lukas Podolski da. Rücktritt hin oder her, die Hauptperson dieses Abends hat schon mal für den Fall der Fälle dezent angedeutet: "Jogi hat ja meine Nummer."