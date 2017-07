Fußball-Weltmeister Hunderte Fans empfangen Podolski in Japan

Nach der Landung auf dem Flughafen der Hafenstadt Kobe warteten bereits Hunderte japanische Fans auf Lukas Podolski. Der Fußball-Weltmeister wurde begeistert empfangen - teils warteten Anhänger seines neuen Klubs mit ihren Familien entlang eines roten Teppichs und skandierten seinen Namen, als der 32-Jährige aus der Maschine trat.

In der schwülen Morgenhitze schritt Podolski durchs Spalier in kurzer Hose und einer Schirmmütze, auf die vorne in japanischen roten Schriftzeichen sein Spitzname Poldi und auf der Rückseite die japanische Flagge gestickt war. Ein guter Empfang sei das, rief Podolski Reportern zu, während er Autogramme gab, lächelnd Selfies mit den Handys seiner Fans machte und zur großen Begeisterung der Menge mit japanischen Babys im Arm posierte.

Der Ex-Nationalspieler wird künftig für den japanischen Erstligisten Vissel Kobe spielen und dort womöglich seine Karriere beenden. "Auf Japanisch was sagen? Konnichiwa!", sagte der er grinsend, nachdem er begleitet von wilden Gitarrenriffs und Applaus den überfüllten Presseraum des japanischen Erstligisten betreten hatte. Die Live-Übertragung im Internet verfolgten knapp 100.000 Menschen.

"Fokus liegt nicht nur auf Fußball"

"Wenn man so empfangen wird, ist es immer schön. Da ist man stolz", sagte Podolski: "Ich habe noch nicht viel gesehen, aber ich habe jetzt zweieinhalb Jahre Zeit, sportlich vieles richtig zu machen und die Stadt kennenzulernen. Der Fokus liegt nicht immer nur auf Fußball."

Zuvor lief Podolski für Galatasaray Istanbul auf, beim türkischen Traditionsverein war er Publikumsliebling und erzielte 34 Tore in 75 Pflichtspielen. Begonnen hatte der Stürmer seine Profikarriere bei seinem Jugendklub 1. FC Köln 2003. Drei Jahre später wechselte er zum FC Bayern, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Es folgte Anfang 2009 die Rückkehr nach Köln. Von 2012 bis 2015 stand Podolski beim FC Arsenal unter Vertrag, war aber in der Rückrunde der Saison 2014/2015 an Inter Mailand ausgeliehen. Anschließend wechselte er nach Istanbul.

In Kobe hat Podolski einen Vertrag bis Ende 2019 unterschrieben, der ihm angeblich rund 20 Millionen Euro einbringen soll. Er ist auf Anhieb prominentester Spieler in der J-League sein. Spätestens am Freitag soll Podolski erstmals mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Spielberechtigt ist er allerdings erst ab dem 25. Juli, somit dürfte er erstmals am 29. Juli gegen Omiya Ardija für Kobe auflaufen. Derzeit liegt Vissel in der Tabelle nach 17 von 34 Partien auf Rang elf.

Von Twitter hatte Podolski als Antritts-Geschenk ein eigenes Emoji erhalten. Diese Ehre war zuvor nur einem anderen Fußballer zu Teil geworden - Paul Pogba, nachdem dieser für eine Rekordsumme von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt war.