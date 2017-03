Abschiedsspiel gegen England Deutschland siegt durch Podolski-Traumtor

Lukas Podolski hat die deutsche Nationalmannschaft durch ein Traumtor zu einem 1:0 (0:0)-Sieg gegen England geschossen. Der Erfolg war sehr glücklich, die Engländer hatten lange die deutlich besseren Torchancen, Deutschland zeigte über weite Strecken eine schwache Leistung - bis Podolski mit einem überragenden Abschluss traf (69. Minute). Dennoch reichte es zum Sieg und zum siebten Spiel in Folge ohne Gegentor.

Schon vor dem Anpfiff stand Podolski im Mittelpunkt: Der Stürmer von Galatasaray Istanbul absolvierte sein 130. und letztes Länderspiel und wurde vor dem Spiel emotional verabschiedet. Zudem stand ein Debütant im Fokus: Timo Werner von RB Leipzig schaffte es bei seiner ersten Nominierung in den Kader von Joachim Löw direkt in die Startaufstellung. Er lief im Sturm auf, zusammen mit Podolski, der mit 31 Jahren der mit Abstand älteste deutsche Spieler auf dem Platz war. Insgesamt hatte Löws erste Elf einen Altersschnitt von 24,5 Jahren.

Das junge Team begann unsicher, hatte Probleme gegen das starke Pressing der Engländer und war dann im Glück: Ein Foulspiel von Torwart Marc-André ter Stegen an Jamie Vardy im Strafraum übersah Schiedsrichter Damir Skomina aus Slowenien (7.). Klare Chancen gab es in der ersten Hälfte nur zwei, beide für England: Adam Lallana lief aus der eigenen Hälfte bis in den deutschen Strafraum und traf dann den Pfosten (31.), Dele Alli scheiterte frei vor dem Tor an ter Stegen (42.).

Kurz nach der Pause sorgte Julian Brandt für die erste Chance des DFB-Teams: Nach einer abgewehrten Ecke flog sein Distanzschuss nur knapp am Tor vorbei (48.). Wieder passierte anschließend nichts, bevor Podolski seinen emotionalen Abschied perfekt machte: Nach einem Pass von Toni Kroos legte der eingewechselte André Schürrle den Ball ab und Podolski traf aus etwa 20 Metern mit einem Gewaltschuss in den oberen rechten Torwinkel (69.). Es war sein 49. und letztes Länderspieltor. Wenig später verhinderte Englands Torwart Joe Hart gegen Leroy Sané den zweiten deutschen Treffer (73.).

Es blieb bei dem knappen Erfolg, einen letzten emotionalen Moment gab es noch: In der 84. Minute wurde Podolski unter stehenden Ovationen gegen Sebastian Rudy ausgewechselt.

Deutschland - England 1:0 (0:0)

1:0 Podolski (69.)

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector - Brandt (59. Schürrle), Weigl (66. Can), Kroos, Sané - Werner (78. Müller), Podolski (84. Rudy)

England: Hart - Keane, Smalling, Cahill - Walker, Livermore (82. Ward-Prowse), Dier, Bertrand (83. Shaw) - Lallana (65. Redmond), Alli (71. Lingard) - Vardy (71. Rashford)

Gelbe Karten: keine

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)