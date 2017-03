Tor zum Abschied gegen England Mit links

Ausgangslage: Das berühmte Wembley-Tor im WM-Finale 1966, das dramatische Elfmeterschießen im EM-Halbfinale 1996, Michael Owens Hattrick beim 5:1 der Engländer in München vor 16 Jahren - die Liste legendärer Spiele zwischen Deutschland und England ist lang. Und dennoch wird man nicht müde sie zu hören. Diesmal rückte die Rivalität der großen Fußball-Nationen aber in den Hintergrund. Das lag an einem Mann.

Abschied des Spiels: Lukas Podolski - kaum ein Spieler hat den deutschen Fußball in den vergangenen 13 Jahren so geprägt wie der zukünftige Stürmer des japanischen "Spitzenklubs" Vissel Köbe. Nun beendet "Prinz Poldi" seine Nationalmannschafts-Karriere nach 130 absolvierten Länderspielen. Seine authentische Art abseits des Platzes wird der Mannschaft ebenso fehlen wie der wohl beste linke Huf des Weltfußballs (siehe unten).

Ergebnis: Deutschland gewinnt dank eines Traumtors von Lukas Podolski gegen England 1:0 (0:0). Hiergeht es zum Spielbericht.

Schatten über dem Spiel: Das letzte Länderspiel des 31-Jährigen geriet angesichts der schrecklichen Ereignisse in London in den Hintergrund. Vier Menschen wurden im Regierungsviertel der englischen Hauptstadt wenige Stunden vor dem Anpfiff bei einem terroristischen Anschlag getötet. Auf eine Schweigeminute verzichtete man im Dortmunder Westfalenstadion überraschend.

Erste Hälfte: Die DFB-Elf enttäuschte in allen Mannschaftsteilen und hatte gleich mehrfach Glück nicht in Rückstand zu geraten. Zunächst wurde den Briten nach einem Foul von Torwart Marc-André ter Stegen an Jamie Vardy ein Elfmeter verwehrt (7. Minute), dann traf Adam Lallana nach einem leichtfertigen Ballverlust von Joshua Kimmich nur den Pfosten (31.), kurz vor der Pause vereitelte ter Stegen noch eine Großchance von Tottenhams Dele Alli (41.). Und Deutschland? Immerhin Podolski versuchte es aus der Distanz - noch ohne Erfolg.

Zweite Hälfte: Deutschland zeigte sich leicht verbessert. Zunächst verpasste Julian Brandt nach einem Eckball knapp einen Treffer (47.). Kurze Zeit später gelang Podolski dann ein Traumtor: Sein Schuss aus 20 Metern landete im oberen rechten Winkel und entschied die Partie (69.). Dass Leroy Sané das 2:0 nur knapp verpasste, war Englands Torhüter Joe Hart zu verdanken (73.).

Moment des Spiels: Ein Tor aus der Kategorie "AUSGERECHNET"! Lukas Podolski sorgte mit einem Traumtor für einen echten Gänsehautmoment, als er mit einem "Alles-oder-Nichts-Schuss" millimetergenau in den Winkel traf. Elfmal sicherte er sich in seiner Karriere bereits die Auszeichnung "Torschütze des Monats" - nun könnte eine neue Trophäe hinzukommen: "Torschütze des Jahres".

Enttäuschung des Spiels: Timo Werner hatte sich seine erste Nominierung für die A-Nationalmannschaft redlich verdient. In der Bundesliga hat der Stürmer mit 14 Toren großen Anteil am Erfolg von RB Leipzig. Bei seinem Debüt wirkte der 21-Jährige jedoch wie ein Fremdkörper. Die Pfiffe bei seiner Auswechslung in der 77. Minute hätte sich das Publikum aber sparen können.

Rekord des Spiels: Seit nunmehr 648 Minuten hat die DFB-Elf keinen Gegentreffer mehr hinnehmen müssen. Zuletzt traf Antoine Griezmann im EM-Halbfinale gegen Deutschland - damit brach das Team einen Rekord aus dem Jahr 1966, der nach dem Podolski-Wahnsinn unterzugehen drohte.

Erkenntnis des Spiels: Ein insgesamt schwacher Auftritt des Weltmeisters. Podolski sorgte für den einzigen Lichtblick. Ansonsten dürften sich die Zuschauer wenig über die Leistung gewundert haben: Antonio Rüdiger kehrte beim AS Rom nach überstandenem Kreuzbandriss erst kürzlich ins Team zurück. Joshua Kimmich und André Schürrle kommen in der Bundesliga zumeist (wenn überhaupt) von der Bank. Julian Brandt ist von seiner Bestform weit entfernt. Echte Erkenntnisse im Hinblick auf die WM 2018 in Russland? Fehlanzeige.