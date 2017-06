Letztes Spiel für Galatasaray Podolski zum Abschied gefeiert

Mit großem Applaus ist Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul verabschiedet worden. Der Stürmer bestritt beim 2:1 gegen Pokalsieger Konyaspor sein letztes Spiel für den Rekordmeister, nach der Sommerpause wechselt der langjährige Kölner nach Japan zu Vissel Kobe.

Podolski wurde nach 67 Minuten ausgewechselt, ein Tor war ihm zum Abschluss nicht vergönnt. Immerhin bereitete er den ersten von zwei Treffern durch Sinan Gümüs (34. Minute/77.) mit einer Flanke vor.

"Ich möchte den Fans danken für die Liebe, die sie mir entgegengebracht haben. Ich sage das als Person, nicht nur als Spieler", sagte Podolski, der nach dem Spiel in den Fanblock kletterte.

Mit 34 Toren und 17 Vorlagen in 75 Pflichtspielen für Galatasaray blickt Podolski auf zwei erfolgreiche Jahre in der Türkei zurück. Vor allem sein Siegtreffer im türkischen Cupfinale 2016 bleibt den Galatasaray-Fans in Erinnerung. In dieser Saison verpasste der Klub einen Titel, in der Meisterschaft sprang am Ende Platz vier und die Qualifikation zur Europa League heraus.