Abschied von Galatasaray Podolski wechselt nach Japan

Lukas Podolski wechselt zum Ende seiner Karriere in den Fernen Osten. In der kommenden Saison wird der 31-Jährige für den japanischen Verein Vissel Kobe spielen. Dies bestätigten sowohl der Spieler als auch sein jetziger Verein Galatasaray Istanbul via Twitter. Die Ablöse für den 31 Jahre alten Offensivspieler soll laut Medienberichten 2,6 Millionen Euro betragen.

Podolski hatte im Sommer seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 129 Länderspielen beendet. Beim Länderspiel gegen England am 22. März bekommt er seinen großen Abschied vom DFB. Podolski war beim 1. FC Köln zum Nationalspieler geworden. Danach wechselte er zu Bayern München. Weitere Stationen seiner Karriere waren noch einmal Köln, der FC Arsenal und Inter Mailand.