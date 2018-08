Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat den Bericht über einen kulturellen Riss in der Nationalmannschaft zurückgewiesen - zugleich aber eingeräumt, dass sich Spieler als "Kanaken" und "Kartoffeln" bezeichnet haben.

"Deutschland ist ein Multi-Kulti-Land, und wie auf der Straße werden auch in der Nationalmannschaft ein paar lockere Sprüche untereinander gemacht", sagte Podolski der "Bild". Ausdrücke wie "Kanaken" und "Kartoffeln" seien schon bei der EM 2016 gefallen. "Jeder von uns weiß dabei, dass es als Flachs gemeint ist."

Der 33-Jährige bezog sich auf einen SPIEGEL-Bericht. Demnach ging bei der WM in Russland durch das DFB-Team ein kultureller Riss: zwischen Spielern mit Migrationshintergrund und jenen ohne ausländische Vorfahren, zwischen "Kanaken" und "Kartoffeln".

Podolski, der polnische Wurzeln hat, sagte der Zeitung: "Rassismus hat damit nichts zu tun, und den gab es bei uns in all den Jahren nicht, die ich dabei war." Podolski war 2016 aus dem DFB-Team zurückgetreten und spielt seit 2017 in Japan bei Vissel Kobe.

Vor allem seit dem Rücktritt Mesut Özils aus der Nationalmannschaft wird verstärkt über das Thema Rassismus beim DFB diskutiert. Özil hatte entsprechende Vorwürfe erhoben, der DFB wies sie zurück (mehr dazu lesen Sie hier).

Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sagte am Montag, im Zusammenhang mit dem umstrittenen Erdogan-Foto sei "teilweise die Grenze zum Rassismus überschritten" worden. Innerhalb der Nationalmannschaft habe er aber keinen Rassismus erfahren. "Natürlich gab es hier oder da mal einige Witze über gewisse Instagram-Postings", sagte Gündogan. "Das war aber jederzeit immer nur als Spaß zu verstehen und hatte definitiv auch nichts mit Rassismus zu tun."

DFB-Verbandspräsident Reinhard Grindel sagte am Montag, er habe es nicht erlebt, dass es in der Mannschaft verschiedene Gruppen gebe. Den SPIEGEL-Bericht nannte er "übertrieben".