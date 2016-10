Hooliganismus Magdeburg-Fan "Hannes" stirbt nach Sturz aus Zug

Der 25 Jahre alte Magdeburger Fußballfan Hannes S. ist im Krankenhaus gestorben. Das vermeldete der 1. FC Magdeburg am Mittwoch. S. war am 2. Oktober bei Haldensleben aus einem fahrenden Regionalzug gestürzt, nachdem er einer Gruppe von Fans des rivalisierenden Halleschen FC begegnet war. Es ist das erste Todesopfer im Zusammenhang mit Fangewalt, seit Polizisten 1990 den Berliner Fan Mike Polley in Leipzig erschossen.

Mehrere lokale Medien hatten über den Vorfall berichtet, bei dem S. mit drei Begleitern in Haldensleben nordwestlich von Magdeburg eine Regionalbahn bestiegen hatte, in der sich rund 80 Anhänger des HFC befanden, die auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel ihrer Mannschaft in Köln waren. Es soll zu Auseinandersetzungen gekommen sein, in deren Verlauf S. nach Erkenntnissen der Polizei selbst die Tür entriegelte. Ob er aus eigenen Stücken, mutmaßlich aus Angst, aus dem Zug sprang oder gestoßen wurde, konnte bisher nicht ermittelt werden, wie der MDR berichtet.

Bei seinem Sturz hatte S. sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, er war erst eine Stunde nach dem Vorfall am Gleisbett gefunden worden und lag seither in der Magdeburger Universitätsklinik im Koma. "Tief betroffen und sehr traurig" zeigte sich die Fanhilfe Magdeburg gegenüber SPIEGEL ONLINE: "Wir hoffen, dass alle Fans besonnen auf diese Nachricht reagieren."

Zwischen den Fans der beiden einzigen Profiklubs des Landes Sachsen-Anhalt herrscht eine große Rivalität. Erst Anfang des Jahres waren mehrere Personen bei Schlägereien rund ums Aufeinandertreffen von FCM und HFC verletzt worden.

Am 26. November findet das nächste Spiel zwischen Magdeburg und Halle in der dritten Liga statt.

Reportage über den Tod von Mike Polley, den bis 2016 letzten deutschen Fußballtoten: