MLS-Profi Gressel Der deutsche Super-Rookie

Gut 12.000 Menschen leben in Neustadt an der Aisch in Mittelfranken. Einer von ihnen hat es aus der bayerischen Provinz in die Major League Soccer geschafft: Julian Gressel spielt im Mittelfeld beim Atlanta United FC - und das macht er so gut, dass er in der Major League Soccer zum "Rookie of the Year" gewählt wurde.

Der 23-Jährige erhielt bei der Abstimmung unter Teamoffiziellen, Medienvertetern und Spielern über 50 Prozent der Stimmen. Es ist das erste Mal in der elfjährigen MLS-Geschichte, dass ein Europäer als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wird.

Gressel hatte in seiner Premierensaison in der US-amerikanischen Profiliga mit fünf Toren und neun Vorlagen großen Anteil daran, dass Atlanta als Tabellenvierter der Eastern Conference in die Playoffs eingezogen ist. "Diesen Preis zu erhalten, ist eine große Ehre", schrieb Gressel auf Twitter. "Ich danke meinen Mitspielern, Atlanta United und allen Fans, die uns unterstützt haben. Es war ein unglaubliches Jahr!"

Gressel wurde unter anderem in der Jugend von Greuther Fürth ausgebildet und spielte in der Saison 2011/2012 für Eintracht Bamberg in der Regionalliga Bayern. 2013 ging er in die USA und spielte zunächst für die Providence Friars in der College-Liga NCAA, bevor er im MLS SuperDraft 2017 an achter Stelle von Atlanta United verpflichtet wurde.