Lyon gegen Manchester City Wie stark ist Peps Team wirklich?

Nach dem Schlusspfiff herrschte rund ums hübsch angeleuchtete Lyoner Stadion eine merkwürdige Atmosphäre. Die Fans der Gastgeber gingen eher nachdenklich zu ihren Autos. Sie fanden das Ergebnis - ein 2:2-Unentschieden, mit dem die Engländer besser leben können als die Franzosen - ziemlich ungerecht. Wo doch ihr Team zumindest im ersten Durchgang klar besser war und nun in zwei Wochen dennoch gegen Donezk ins Endspiel um den Achtelfinal-Einzug muss.

Die gut 2500 Gäste-Fans, zumeist ältere Semester, die Man City schon in weit schlechteren Zeiten als heute angefeuert hatten, waren auch eher bedächtig unterwegs. Manche, weil sie nachmittags ein paar Pints in den Pubs der drittgrößten Stadt Frankreichs getrunken hatten. Andere weil sie sich fragten, wie ein Team seinem Favoritenstatus so wenig gerecht werden konnte wie Manchester City bei diesem 2:2. Und der doch als strahlender Erster der Gruppe F dort steht, wo ihn alle erwartet haben: im Achtelfinale.

Zur Erinnerung: Schon im Hinspiel hatte Lyon dem Team, das danach nie mehr ein Spiel verlor und in der Liga 42:3 Tore schoss, eine 1:2-Heimniederlage beigebracht. City-Coach Josep Guardiola war das am Dienstag egal: "Wir haben es geschafft, weil wir Charakter gezeigt haben und stark waren, als es drauf ankam." Das mag schon so sein. Aber mancher Fan der Citizens dürfte sich trotzdem gefragt haben, ob das Niveau, das ihr Team in der Liga zeigt, auf internationalem Topniveau für ganz nach oben reicht. Für den Titelgewinn womöglich, denn der soll es ja eigentlich schon sein in dieser Saison.

Beide Male war Lyon besser

OL-Fans hingegen haben seit Dienstag zwei Möglichkeiten, die beiden Spiele einzuordnen. Entweder, sie halten ihre Mannschaft von nun an für ein absolutes europäisches Spitzenteam - und das trotz der 15 Punkte, die Lyon in der Liga als Tabellenzweiter bereits Rückstand auf Paris St. Germain hat. Oder sie kommen zu dem Schluss, dass Manchester City in dieser Saison einfach 180 schlechte Minuten hatte. Und davon passenderweise zwei mal 90 gegen ihr eigenes Team.

Dabei gab es natürlich mildernde Umstände für die Citizens, die ja zumindest auf der Insel als Maß aller Dinge gelten. Sie mussten zum Beispiel auf einige ihrer Stars verzichten: Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Benjamin Mendy und Gabriel Jesus mussten verletzungsbedingt passen. Leroy Sané begann hingegen im Dreier-Sturm neben Sergio Agüero und Raheem Sterling. Doch sonderlich viel brachten weder er, der im zweiten Durchgang stärker wurde, noch der Rest der Offensive zustande.

Oder verkennt man mit diesem Urteil nur das, was eben eine Spitzenmannschaft auch ausmacht? Nämlich die Fähigkeit, an nicht ganz so guten Tagen wenigstens in den entscheidenden Offensiv-Momenten hellwach zu sein? Manchester glich jedenfalls zweimal Lyoner Führungen binnen weniger Minuten aus. Beim 1:1 traf Aymeric Laporte sieben Minuten nach dem Lyoner Führungstreffer, Silva hatte nach einem Freistoß von Sterling den Ball in Richtung des zweiten Pfosten gelenkt, wo Laporte nur noch richtig stehen musste. Das 2:2 köpfte Aguero, zwei Minuten nachdem die Franzosen erneut vorgelegt hatten.

Olympique vergab beste Möglichkeiten

Gute Trainer geben ihren Mannschaften Werkzeuge an die Hand, die sie benutzen können, wenn es mit der Inspiration mal nicht so weit her ist. Standardvarianten sind extrem gute Werkzeuge, etwa jedes dritte Tor wird nach ruhenden Bällen erzielt. Und dennoch: Man konnte sich schon fragen, was da am Dienstag eigentlich los war mit dieser Spitzenmannschaft, die locker nach 45 Minuten 0:3 hätte zurückliegen können. Doch Memphis Depay und dem späteren Doppel-Torschützen Maxwel Cornet (55./81.) unterlief das gleiche Missgeschick: Völlig frei vorm Tor verstolperten sie ideale Torvorlagen. Schwerer zu nehmen, war da schon der Seitfallzieher, den Cornet ans Lattenkreuz setzte (43.).

Also: Im ersten Durchgang spielte nur Lyon - und das mit einem Tempo, das die Engländer zu überfordern schien. Bis zur Halbzeit wurde gefühlt jeder Angriff der Franzosen durch taktische Fouls unterbunden, eigene Angriffe fanden nicht statt. Und nach dem Seitenwechsel wurde das alles nicht viel besser, sieht man mal von der Chancenverwertung ab, die Lyons großes Manko war.

Olympique-Verteidiger Rafael konnte man trotzdem gut verstehen, als er sagte, es sei "verrückt, dass wir vier Punkte gegen Manchester holen und immer noch nicht qualifiziert sind." Weil Lyon eine richtig gute Mannschaft beisammen hat. Und weil City zwei seiner schwächeren Auftritte dieser Saison gegen Lyon hatte.