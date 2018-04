Guardiolas Debakel Wie konnte das passieren, Coach?

Manchester City hat im Champions-League-Viertelfinale beim FC Liverpool seine bisher höchste Niederlage in einem Europapokal-Hinspiel überhaupt kassiert. Ein Grund dafür: Bei der 0:3-Pleite brachte der Tabellenführer der Premier League keinen einzigen Schuss auf das Tor des Gegners.

Die Citizens können am kommenden Wochenende vorzeitig die Meisterschaft feiern. In der Premier League verloren sie in dieser Saison nur ein Spiel: Im Januar musste sich das Team von Trainer Pep Guardiola Jürgen Klopps Reds an der Anfield Road 3:4 geschlagen geben. Nun hat die Mannschaft gegen diesen Gegner auch in der Königsklasse verloren, ihr droht das vorzeitige Aus.

Die grafische Analyse zeigt, wie es Liverpool gelang, den scheinbar übermächtigen Gegner ein zweites Mal zu bändigen, und was Manchester City an diesem Abend fehlte.