City-Sieg Mahrez widmet Tor dem abgestürzten Leicester-Chef

Manchester City hat das Topspiel der Premier League im Londoner Wembley-Stadion gegen Verfolger Tottenham 1:0 (1:0) gewonnen und steht wieder an der Tabellenspitze vor dem punktgleichen FC Liverpool. Das ist der sportliche Aspekt eines Spiels, das insgesamt wenig Höhepunkte bot.

Das Tor des Abends erzielte mit Riyad Mahrez ein ehemaliger Spieler von Leicester City. Beide Teams waren wegen des Helikopter-Absturzes am vergangenen Samstag, bei dem Leicester-Eigentümer Vichai Srivaddhanaprabha und vier weitere Personen tödlich verunglückten, mit Trauerflor angetreten. Mahrez hatte, wie alle Spieler des englischen Meisters von 2016, die den Thailänder persönlich kennenlernen durften, eine besondere Beziehung zu Srivaddhanaprabha - wie ein Instagram-Post von Mahrez zeigt.

Der algerische Nationalspieler profitierte bei seinem Treffer (6. Minute) von der guten Vorarbeit von Raheem Sterling und zweier Stellungsfehler von Tottenhams Außenverteidiger Kieran Trippier. Mahrez traf nach einem Rückpass von Sterling ins leere Tor, jubelte mit seinen Teamkollegen und blickt dann mit ausgestrecktem Armen in Richtung Himmel, um Srivaddhanaprabha zu gedenken.

Im weiteren Verlauf taten sich die Spurs schwer, das dominante Spiel der Citizens auf dem nach drei NFL-Spielen in den vergangenen Wochen nur mäßig bespielbaren Rasen zu unterbrechen. Die beste Chance der ersten Hälfte vergab Torjäger Harry Kane, der sich bei einem Konter den Ball zu weit vorlegte und frei vor Ederson vom Torhüter gestoppt wurde (35.). Weil Manchester auch gute Gelegenheiten ausließ, kamen die Spurs in der Schlussphase nochmal auf, doch Eric Lamela schoss den Ball in aussichtsreicher Position deutlich über das Tor (81.). Tottenham bleibt nach der Niederlage Fünfter und hat fünf Punkte Rückstand auf City und Liverpool.

REUTERS Der Rasen im Wembley-Stadion

Tottenham Hotspur - Manchester City 0:1 (0:1)

0:1 Mahrez (6.)

Tottenham: Lloris - Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies - Sissoko, Dier (67. Winks), Dembelé (75. Alli) - Lamela, Kane, Moura (82. Eriksen).

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - B. Silva, Fernandinho, D. Silva (89. Kompany) - Mahrez (90.+2 Jesus), Agüero (71. De Bruyne).

Schiedsrichter: Friend

Gelbe Karten: Moura - Laporte, Fernandinho