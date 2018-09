Manchester City in der Champions League Favorit mit Fragezeichen

Ein paar Sekunden waren noch zu spielen, noch bestand die Möglichkeit, diesen seltsamen Abend versöhnlich zu gestalten aus Sicht von Manchester City. Verteidiger Aymeric Laporte hatte an der Mittellinie den Ball, er wollte Leroy Sané auf der linken Außenbahn schicken, doch sein Pass verrutschte und geriet deutlich zu lang. Sané bremste ab, bevor er richtig losgelaufen war, Laporte hob entschuldigend die Hand. Kurz danach war das Spiel vorbei.

Die letzte Sequenz passte zur ganzen Veranstaltung in der Sportstätte im Osten Manchesters. Der englische Meister operierte zum Auftakt der Champions League gegen Olympique Lyon behäbig, leidenschaftslos und fehlerhaft. Die 1:2-Niederlage war die logische Folge.

"Die Spieler sind nicht perfekt. Manchmal haben sie gute Tage, manchmal schlechte", sagte Co-Trainer Mikel Arteta, der seinen gesperrten Chef Pep Guardiola an der Seitenlinie vertrat. Dessen Verbannung resultierte aus einem Streit mit dem Schiedsrichter beim Viertelfinal-Aus gegen den FC Liverpool in der abgelaufenen Saison. Guardiola beobachtete die Partie aus einer Loge, mit einer Schiebermütze auf dem Kopf und einem zunehmend ratlosen Ausdruck im Gesicht.

Der Titel wäre folgerichtig, fraglich ist, ob er gelingt

Er ist jetzt in der dritten Saison Trainer in Manchester. In der ersten musste er sich an den Klub und die Premier League gewöhnen, in der zweiten formte er City - auch dank umfangreicher Investitionen - zur vielleicht besten Mannschaft in der Geschichte der Liga und fuhr die Meisterschaft mit einem Rekord für die meisten Punkte und die meisten Tore ein. Es wäre der logische nächste Schritt, wenn das Team in seiner dritten Spielzeit den Titel in der Champions League in Angriff nehmen würde. Für viele Fachleute und Buchmacher ist City der aussichtsreichste Kandidat auf den Gewinn des Silberpokals mit den riesigen Henkeln.

Doch es ist fraglich, ob das wirklich gelingen kann. Nicht unbedingt wegen der Niederlage gegen Lyon. Guardiolas Mannschaft hat eine machbare Gruppe erwischt, die weiteren Gegner sind Hoffenheim und Donezk. Da sollten schon genug Punkte zum Einzug ins Achtelfinale zusammenkommen. Es gibt ein paar andere Fragezeichen hinter Citys Favoritenstellung.

Anders als Konkurrenten wie Real Madrid, Liverpool oder der FC Bayern hat der Klub keine echte Geschichte im Europapokal. Citys größter Erfolg in der Champions League war der Einzug ins Halbfinale vor zwei Jahren. Aus dem aktuellen Kader haben nur zwei Spieler den Wettbewerb gewonnen, nämlich Ersatztorwart Claudio Bravo mit Barcelona (ohne Einsatz) und Ersatz-Verteidiger Danilo zweimal mit Real Madrid. Nur zwei City-Profis standen bereits in einem Finale auf dem Platz, nämlich Danilo - und Ilkay Gündogan, 2013 bei Borussia Dortmunds 1:2 gegen den FC Bayern, er schoss sogar das Tor für den BVB.

Leere Sitzreihen, kümmerliche Stimmung

Citys Fans scheint die Champions League nicht besonders viel zu bedeuten. Das wird schon dadurch ersichtlich, dass sie vor jedem Spiel in dem Wettbewerb die Hymne der Uefa auspfeifen. Sie fühlen sich von dem europäischen Verband benachteiligt und drangsaliert, unter anderem hinsichtlich des Financial Fairplay. Gegen Lyon war die Geringschätzung des Publikums auch auf den Rängen sichtbar. Erstaunlich viele Plätze blieben frei. Vor allem im Oberrang der Gegentribüne war an vielen Stellen das dunkle Blau leerer Sitzschalen zu sehen. Die Stimmung war über weite Strecken kümmerlich.

Während Liverpools Trainer Jürgen Klopp am Abend zuvor noch geschwärmt hatte, dass die rauschende Atmosphäre an der Anfield Road einen wichtigen Beitrag zum Sieg gegen Paris Saint-Germain geleistet hätte, mussten sich Citys Profis gegen Lyon schon selbst motivieren. Beim Schlusspfiff hatten viele Zuschauer schon den Heimweg angetreten, obwohl die Partie bis zuletzt offen gewesen war.

Auch Guardiolas jüngere Vergangenheit spricht nicht dafür, dass seine Mannschaft in dieser Saison die Champions League gewinnt. Seine beiden Erfolge als Trainer in dem Wettbewerb mit dem FC Barcelona liegen schon eine Weile zurück, sie sind von 2009 und 2011. Seitdem ist er verlässlich gescheitert. Mit dem FC Bayern schied er dreimal im Halbfinale aus, mit Manchester City war in seiner ersten Saison im Achtelfinale gegen den AS Monaco Schluss und in der abgelaufenen Spielzeit im Viertelfinale gegen Liverpool.

Das alles schließt nicht aus, dass Guardiolas Mannschaft am 1. Juni des kommenden Jahres doch die begehrteste Trophäe im europäischen Vereinsfußball in Empfang nimmt. Die Qualität des Teams ist unbestritten. Doch es ist Skepsis angebracht.

Der Verein selbst vertritt zu dem Thema keine eindeutige Haltung. Offene Absichtserklärungen in Richtung Champions-League-Sieg gibt es nicht. Doch es ist auch klar, dass sich der Klub noch nicht am Ziel wähnt. Zum zehnten Jahrestag seiner Übernahme hat sich Citys Besitzer Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan gerade an die Fans gewandt. In einem offenen Brief schrieb er: "Wir haben den Everest erst zur Hälfte erklommen. Es gibt noch so viel mehr zu tun und so viel mehr zu gewinnen."

Zum Beispiel den silbernen Pokal mit den Riesenhenkeln.