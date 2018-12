Als dieser stimmungsarme Fußballabend bei klirrender Kälte zu Ende ging, machte Leroy Sané einen auffallend gelösten Eindruck.

Er stand mit seinem Nationalmannschaftskollegen Nico Schulz von der TSG Hoffenheim auf dem Rasen des Stadions von Manchester City. Sie unterhielten sich angeregt, wie zwei alte Kumpel an der Theke ihrer Stammkneipe. Offensichtlich scherzten sie, beide lachten. Für einen Moment vergaß Sané sogar, beim Sprechen die Hand vor den Mund zu legen, wie es bei Fußballern mittlerweile Sitte ist zum Schutz vor Spionage-Angriffen durch Lippenleser.

Die Lockerheit des ehemaligen Schalkers war nachvollziehbar. Sané hatte beim 2:1-Erfolg gegen Hoffenheim zum Abschluss der Vorrunde in der Champions League beide Tore geschossen. Das erste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Freistoß, das zweite nach einer Stunde nach einem Konter. Mit seinen Treffern führte Sané den englischen Meister zum Gruppensieg und setzte seinen guten Lauf fort.

Der 22 Jahre junge Flügelstürmer ist derzeit in guter Form. Er hat in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola einen Stammplatz und kam in der Premier League seit Anfang November auf vier Tore und vier Vorlagen. Sein Doppelpack gegen Hoffenheim waren seine ersten Treffer in der Champions League seit März 2017. "Ich glaube, Pep ist froh, dass er ihn hat", sagte Gästecoach Julian Nagelsmann und staunte über Sanés Leistung.

Er fand übrigens auch, dass Hoffenheim "als Neuling für großartige Momente in der Champions League gesorgt und die Geschichtsbücher gefüllt" habe, auch wenn die Mannschaft die Vorrunde als Gruppenletzter abschloss. Besagter Pep wich der Frage nach dem Mann des Spiels aus. "Julian hat Recht. Ich bin ein glücklicher Mann. Aber ich habe nicht nur Leroy, sondern auch viele andere Spieler", sagte Guardiola.

Zwei Treffer gegen eine deutsche Mannschaft, in Anwesenheit vieler Reporter aus Deutschland - das wäre eine günstige Gelegenheit für Sané gewesen, ein paar Sätze an die Öffentlichkeit zu richten. Doch er durchschritt die Interview-Zone im Untergeschoss des Stadions wie gewohnt wortlos. Kaum ein City-Profi geht Gesprächen mit Journalisten so konsequent aus dem Weg wie der deutsche Nationalspieler.

"Er ist nach außen vielleicht nicht die offenste Persönlichkeit. Aber das muss er auch gar nicht sein. Wichtig ist, dass wir ihn richtig einschätzen", sagte sein Landsmann Ilkay Gündogan. Seiner Meinung nach wäre es ein Fehler, aus Sanés defensiver Haltung im Umgang mit der Presse auf seinen Charakter zu schließen: "Wenn man ihn gut kennt, ist er ein extrem angenehmer Typ, der zu vielen Scherzen aufgelegt ist und viel Spaß macht."

In diesem Jahr gab es allerdings auch trübe Momente für Sané. Im Sommer strich ihn Bundestrainer Joachim Löw überraschend aus dem Kader für die Weltmeisterschaft in Russland. Zur neuen Saison setzte ihm sein Klub einen Konkurrenten vor die Nase, Riyad Mahrez von Leicester City. In den ersten Spielen war Sané nur Ersatz und fehlte einmal sogar im Kader. Dazu kam die öffentliche Kritik seines DFB-Kollegen Toni Kroos, der seine Einstellung infrage stellte. Das alles wirkte wie ein Appell an Sané, sich zusammenzureißen und dauerhaft auf dem Niveau zu spielen, zu dem er in der Lage ist.

Wenn man nach seinen aktuellen Leistungen geht, hat der Appell Wirkung gezeigt. Muss man Sané also manchmal ein bisschen kitzeln? "Ja, ab und zu schon. Das brauchen viele, ehrlich gesagt. Er natürlich auch. Wenn er ein bisschen zu bequem ist, ist das vielleicht nicht immer gut", sagte Gündogan. Er glaubt, dass Guardiola "der perfekte Trainer" sei, um Sané zu Höchstleistungen zu treiben.

Das war schon in der vergangenen Saison zu beobachten. Auch da saß er zu Beginn mehrfach auf der Bank und wurde von seinem Coach getadelt. Danach blühte er auf, steuerte zehn Treffer und 15 Vorlagen zu Manchester Citys Fabel-Meisterschaft bei und wurde zum besten Nachwuchsspieler der Premier League gewählt.

Sanés Leistungen in der vergangenen Spielzeit und sein aktuelles Hoch haben auch mit dem Pech eines Teamkollegen zu tun. Er ist immer dann am besten, wenn der mit einem beachtlichen Offensivdrang ausgestattete Außenverteidiger Benjamin Mendy nicht mitmachen kann. Dann hat Sané die komplette linke Seite für sich. Die abgelaufene Saison verpasste Mendy mit einem Kreuzbandriss fast vollständig, im Moment ist er wegen einer Knie-OP nicht einsetzbar. Sané hat deshalb alle Freiheiten auf dem Flügel - und liefert Vorstellungen wie die gegen Hoffenheim.

Manchester City - TSG Hoffenheim 2:1 (1:1)

0:1 Kramaric (16., Foulelfmeter)

1:1 Sané (45.+1)

2:1 Sané (61.)

Manchester: Ederson - Stones (46. Walker), Otamendi, Laporte, Zinchenko (64. Delph) - Bernardo Silva (85. Kompany), Gündogan, Foden - Sterling, L. Sané - Gabriel Jesus

Hoffenheim: Baumann - Brenet, Adams, Hübner - Kaderabek, Geiger (63. Amiri), Schulz - Grillitsch, Bittencourt (70. Belfodil) - Joelinton, Kramaric

Schiedsrichter: Andreas Ekberg

Gelbe Karten: -/ Hübner, Joelinton