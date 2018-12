Für Leroy Sané läuft es derzeit einfach. Sein Trainer Pep Guardiola schwärmt regelmäßig von den Leistungen im Trikot von Manchester City. Der Spanier wirbt für eine Verlängerung von Sanés bis 2021 laufenden Vertrags und auch in der Nationalmannschaft ist der 22-Jährige mit seinen Toren gegen Russland und Niederlande angekommen.

Beim 2:1-Auswärtssieg der Citizens beim FC Watford legte Sané am Dienstagabend seinen sechsten Saisontreffer nach. In der 40. Minute traf er nach einer Flanke von Riyad Mahrez, als er furchtlos einlief und den Ball mit der Brust vor Watfords Torhüter Ben Foster über die Linie drückte. Mahrez erhöhte in der zweiten Hälfte auf 2:0 (51. Minute), ehe es in der Schlussphase für City nach dem Treffer von Abdoulaye Doucouré nochmal eng wurde.

Am Ende sicherte Guardiolas Mannschaft jedoch den 13. Sieg im 15. Saisonspiel und kann in Ruhe verfolgen, wie sich Verfolger FC Liverpool am Abend (20.45 Uhr) beim Vorletzten FC Burnley schlägt. Sané unterstrich mit dem Tor seine Topform der vergangenen Wochen. In den vergangenen fünf Partien in der Premier League erzielte der Flügelstürmer fünf Treffer und bereitete vier Tore vor. Seit Saisonbeginn 2017/2018 kommt Sané damit auf 21 Assists, nur Teamkollege Raheem Sterling war im gleichen Zeitraum genauso erfolgreich.

Zum Abschluss des 15. Spieltags will der FC Arsenal seine Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen in der Premier League ausbauen, um 21 Uhr geht es zum Spitzenspiel bei Manchester United (Liveticker SPIEGEL ONLINE).