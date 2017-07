Transferrekord wackelt Guardiola gibt 245 Millionen Euro aus

Manchester City will in der kommenden Saison nicht nur in der Premier League um den Titel mitspielen. Dafür verstärkt Trainer Pep Guardiola seinen Kader massiv, für sechs Zugänge investierte City bisher 245 Millionen Euro.

Damit könnte in den kommenden Wochen eine Rekordmarke von Real Madrid aus dem Jahr 2009 fallen. Damals gaben die Königlichen insgesamt 257 Millionen Euro unter anderem für Cristiano Ronaldo, Kaká, und Karim Benzema - allesamt Offensivspieler - aus.

Bei Manchester fällt dagegen auf, dass Guardiola vor allem in die Abwehr investiert. Mit Kyle Walker (Tottenham), Benjamin Mendy (AS Monaco) und Danilo (Real Madrid) wechselten gleich drei Außenverteidiger zu den Citizens, ein nachvollziehbarer Schritt nach den Abgängen von Pablo Zabaleta, Gael Clichy und Bacary Sagna.

Guardiola ließ bereits in der vergangenen Saison durchblicken, wie unzufrieden er mit seiner Defensive war. Zudem kamen Torhüter Ederson von Benfica und die Mittelfeldspieler Bernardo Silva (AS Monaco) und Douglas Luiz (Vasco da Gama). Im Angriff passierte bisher noch nichts, gehandelt werden dort weiterhin Monacos Riesentalent Kylian Mbappé und Alexis Sanchéz vom FC Arsenal. Sollte einer dieser Stürmer den Weg nach Manchester gehen, würde die Rekordmarke deutlich überboten.

Die Motivation hinter Manchesters Angriff auf dem Transfermarkt: Bloß nicht noch so eine Saison wie das Debüt-Jahr von Guardiola erleben. Rang drei mit 15 Punkten Rückstand auf Meister Chelsea, Achtelfinal-Aus in der Champions League, kein Titel - mit einer solchen Bilanz wäre er in München oder beim FC Barcelona "gefeuert worden, ganz sicher, definitiv", sagte Guardiola Mitte Mai: "Hier habe ich eine zweite Chance erhalten und versuche, es besser zu machen."