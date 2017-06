Ederson von Benfica Guardiola holt Torhüter für 40 Millionen Euro

Manchester City hat den brasilianischen Torwart Ederson von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 23-Jährige, der seit 2015 für den portugiesischen Rekordmeister gespielt hatte, wechselt für 40 Millionen Euro den Klub, teilte Benfica mit. Damit steigt Ederson nach Gianluigi Buffon zum Torhüter auf, der die zweithöchste Ablösesumme der bisherigen Fußball-Geschichte einspielt.

Der Aufsteiger der Saison unter den Torhütern in Europa, der in der vergangenen Champions-League-Saison auch in den Spielen gegen Borussia Dortmund überzeugen konnte, soll in Manchester Claudio Bravo Konkurrenz machen. Der Chilene war im vergangenen Jahr vom FC Barcelona zu ManCity gewechselt, seit seinem Wechsel in die Premier League waren Bravo aber einige verheerende Fehler unterlaufen. Deshalb ist es realistisch, dass Ederson die neue Nummer eins im Tor der Citizens werden.

Der bisherige Ersatztorwart Willy Caballero wird Manchester am Ende dieser Saison verlassen und der bisher an den AC Turin ausgeliehene ehemalige Stammkeeper Joe Hart wird nicht zu den Citizens zurückkehren.

Vor wenigen Tagen hatte der Klub des früheren Bayern-Trainers Josep Guardiola den portugiesischen Nationalspieler Bernardo Silva vom französischen Meister AS Monaco eingekauft - Medienberichten zufolge für knapp 50 Millionen Euro.