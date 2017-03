ManCitys Aus in der Champions League In der Defensive

Ausgangslage: Wunder, oder machen wir es doch eine Spur kleiner, Sensationen sind im modernen Fußball sehr selten. Seit Barcelonas spätem 6:1-Sieg gegen Paris St. Germain in der Vorwoche scheint aber wieder alles möglich. Ohne deutsche Brille war aber klar, dass am letzten Tag des Achtelfinals der Champions League nur in Monaco eine Überraschung möglich war. Obwohl die so offensivstarken Monegassen schon im Hinspiel zumindest eine Halbzeit lang das bessere Team gewesen waren, hatten sie in Manchester 3:5 verloren. Deshalb konnte sich die Mannschaft von Trainer Josep Guardiola sogar eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten.

Das Ergebnis: Monaco siegte 3:1, hier geht es zum Spielbericht.

Startaufstellungen

AS Monaco: Subasic - Sidibé, Raggi, Jemerson, Mendy - Bernado Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Mbappé.

Manchester City: Caballero - Sagna, Stones, Kolarov, Clichy - Fernandinho - Sterling, De Bruyne, David Silva, Sané - Agüero.

REUTERS Monaco steht im Viertelfinale der Champions League

Erste Hälfte: Es war ein katastrophaler erster Durchgang der Guardiola-Elf. Manchester kam zu keinem Torschuss, fand nur selten den Weg über die Mittellinie und hatte auch defensiv große Probleme. Monaco, ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Radamel Falcao angetreten, brauchte für die Pausenführung nicht mal einen Sturmlauf hinzulegen, dosierte die Angriffsbemühungen stattdessen sehr geschickt. Beide Tore wurden über die linke Angriffsseite der Gastgeber vorbereitet: Bernado Silva legte Kylian Mbappé das 1:0 auf (8. Minute), in der 29. Minute fand Benjamin Mendy den einlaufenden Fabinho.

Guardiolas Grundproblem: Im Hinspiel hatte sich Guardiola für Fernandinho als Linksverteidiger entschieden und dürfte das zwischenzeitlich bereut haben - so schwach hatte sich der Brasilianer präsentiert. In Monaco stand Fernandinho wieder in der Startelf, wegen der Rückkehr von Linksverteidiger Gael Clichy durfte er aber wieder ins Mittelfeld wechseln. Viel besser war Fernandinhos Leistung nicht, der 31-Jährige brachte keine Struktur ins Spiel der Citizens. Und so war diese erste Halbzeit ein perfekter Nachweis, warum Guardiola in seiner ersten Saison in England ohne Titelgewinn bleiben könnte. Es fehlt, anders als zu seiner Zeit in Barcelona und München, an defensiver Stabilität.

Zweite Hälfte: So konnte es für City nicht weiter gehen, und wie schon im Hinspiel ging es so auch nicht weiter. Die Qualität in der Offensive bleibt immens - und immer häufiger als Spielentscheider mittendrin: Leroy Sané. Der ehemalige Schalker traf nach Sergio Agüeros Großchance (65.) zunächst das Außennetz (67.) und staubte dann zum 1:2 ab (71.). Das hätte Manchester zum Einzug ins Viertelfinale gereicht. Aber nur für sechs Minuten. Denn die Abwehr ließ sich von einem Freistoß von Thomas Lemar überraschen, Tiemoué Bakayoko köpfte unbehelligt ein (77.). Damit war die Sicherheit zurück in Monacos Spiel, viel mehr passierte in der Schlussphase nicht.

This is the 1st UEFA Champions League knockout series in which each team has scored 6 goals. The 12 total goals are 1 shy of the UCL record. https://t.co/G5ndjhSTt7 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15. März 2017

Guardiolas Serie reißt: Erstmals in der K.o.-Phase der Champions League erzielten beide Mannschaften sechs Tore, Monaco steht wegen der mehr erzielten Auswärtstore im Viertelfinale. Für Guardiola ist damit erstmals in seiner Trainerkarriere schon vor dem Halbfinale der Königsklasse Schluss. In seinen bisherigen sieben Anläufen hatte der Katalane fünfmal im Halbfinale gestanden und gewann den Henkelpott zweimal mit Barcelona. Mit diesem Anspruch fing er auch in Manchester an, stattdessen droht eine titellose Saison.

Nur Leicester kommt durch: Die englische Liga, wegen der finanziellen Stärke und ihrer Ausgeglichenheit immer noch mit dem Ruf der stärksten Liga der Welt, tut sich international weiter schwer. Zu den Top-Favoriten gehörten weder ManCity noch Arsenal, Tottenham oder Leicester, im Viertelfinale ist nur noch Meister Leicester vertreten.

Erkenntnis des Spiels: Monaco hat den Ruf als aufregendstes Team Europas bestätigt und gehört bei der Viertelfinal-Auslosung am Freitag (12 Uhr) sicher nicht zu den Wunschlosen.