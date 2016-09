Manchester City Kann Gladbach Guardiolas Traumstart beenden?

Wer Josep Guardiola zuhörte, konnte meinen, die Mannschaft des Trainers stecke im Abstiegskampf. "Wir sind weit von dem Fußball entfernt, den wir uns vorstellen. Sehr weit", sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky). Dabei verlief der Start des Katalanen makellos, City hat alle sechs Pflichtspiele der Saison gewonnen, und das mit einem Torverhältnis von 17:4.

Was Guardiola meint, ist die Art, wie seine Mannschaft spielt. Besonders gut sieht man das am Führungstor gegen United im Manchester-Derby am vergangenen Samstag. Es läuft die 15. Minute, als United-Kapitän Wayne Rooney vom Ball getrennt wird. City-Verteidiger Aleksandar Kolarov gelangt nahe der eigenen Eckfahne an den Ball, er spielt Doppelpass mit Torwart Claudio Bravo, Guardiolas Team bemüht sich, den Ansturm von United-Profis zu umspielen. Kurz darauf drischt der Serbe den Ball tief hinein in die gegnerische Hälfte. Sekundenlang fliegt er durch die Luft, wird dann in Richtung Tor verlängert, wo Kevin De Bruyne die Führung erzielt.

Langer Ball, Verlängerung, Treffer. Fußball kann so einfach sein. Dabei ist einfacher Fußball nichts, was Guardiola-Teams kennzeichnet.

Es geht nicht um Ästhetik, sondern ums Gewinnen

Manchester ist noch weit entfernt von jenem Dominanz-Fußball, den die Bayern und davor Barcelona unter dem Coach demonstrierten. Ihm geht es dabei nicht um ein ästhetisches Ideal, Guardiola will lange Bälle deshalb vermeiden, weil sie den Zufallsfaktor erhöhen. Ein Spiel, das hin und her wogt, birgt Gefahr für das eigene Tor. Dass es in den bisherigen Premier-League-Partien fast immer Phasen gab, in denen die eigene Mannschaft die Kontrolle verlor, macht ihm zu schaffen.

Dabei ist Guardiolas positiver Einfluss nicht zu übersehen. Einige seiner wesentlichen Anpassungen sind:

Das Pressing. Manchester attackiert mittlerweile deutlich früher und vor allem geschlossener, wenn der Gegner den Ball hat. Für Guardiola ist das Voraussetzung für seinen Fußball: Um Ballbesitz zu praktizieren, muss der Ball gewonnen werden, und zwar so schnell wie möglich.

Die Überzahl im Zentrum. Hierfür beorderte Guardiola in einigen Spielen die Außenverteidiger vom Flügel in die Mitte, was bei englischen TV-Experten für ungläubiges Staunen sorgte. Dabei hatte der Katalane diesen taktischen Kniff bereits in München häufig eingesetzt. So wird die Mitte gestärkt und zugleich Platz auf den Flügeln geschaffen, wenn die Verteidiger von ihren Bewachern verfolgt werden. Diesen Platz können die offensiven Außen für ihre Dribblings nutzen.

Das Lücken-Finden. Die Gegneranalyse ist eine von Guardiolas größten Stärken. Auf ihrer Basis vermittelt er seinem Team, welche Räume im bevorstehenden Spiel besetzt werden müssen. Bislang gelingt es Manchester auffallend gut, in die Zwischenräume der gegnerischen Formation zu gelangen.

So klar in diesen Bereichen Fortschritte zu erkennen sind, so lange wird es dauern, bis Manchester die Spielweise des Trainers verinnerlicht hat. Verglichen mit der Vorsaison kommt die Mannschaft auf eine ähnliche Passquote (84 Prozent erfolgreiche Pässe; Vorjahr: 83 Prozent) und einen fast identischen Anteil langer Bälle (10,1 Prozent; Vorjahr: 10,2 Prozent). Auch was taktische Formationen betrifft, hat Guardiola bislang nicht viel geändert.

Opta City-Fehlpässe im Spiel gegen United

Das war schon in München so. Während seines ersten Jahrs bei den Bayern dauerte es bis zum letzten Saisonspiel, dem DFB-Pokalfinale gegen den BVB, ehe Guardiola erstmals von einer Viererabwehrkette abrückte. Es war der Beginn einer zwei Jahre andauernden Phase, in der die Systeme immer wieder aufs Neue variiert und die Bayern für ihre Gegner unberechenbar wurden. Man darf davon ausgehen, dass das Manchester City von heute wenig zu tun hat mit dem der Zukunft.

Am Abend könnte Gladbach City das Leben schwer machen. André Schubert hat bereits zweimal bewiesen, dass er einer Guardiola-Elf zusetzen kann. In der vergangenen Saison gewann Gladbach unter dem Trainer das Hinspiel gegen die Bayern 3:1, im Rückspiel war man beim 0:0 zumindest ebenbürtig. Hinterher analysierte Schubert für SPIEGEL ONLINE, wie er sich auf die Spiele gegen Guardiola vorbereitet hat. "Unser Ansatz war, das typische Bayern-Spiel gar nicht erst zuzulassen, indem wir früh attackieren und in denselben Räumen präsent sein wollten", sagte er.

Auch diesmal dürfte Gladbach mannorientiert und hoch pressen. Statt des typischen Guardiola-Fußballs würde Manchester dann wieder zu vielen langen Bällen gezwungen sein. Dass das für eine Überraschung genügt, heißt das aber noch lange nicht.