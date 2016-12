Guardiolas Prüfung gegen Arsenal In einem unbekannten Land

Josep Guardiola wusste bereits, was kommen würde. Also setzte der Trainer von Manchester City in seinen schwarzen Lederschuhen zum Sprint an. Er fixierte den Ball, biss sich dabei leicht auf die Zunge und schnappte ihn, als er zehn Meter weiter über die Seitenlinie ins Aus rollte. Ein schneller Einwurf mit einer Torchance für sein Team war die Folge beim 2:0-Sieg gegen Watford. Das Publikum jubelte: den mitspielenden Coach, das Offensiv-Spektakel - beides lieben sie, solange City gewinnt.

Aktuell siegt Manchester zu selten. Der neue City-Chef steht also unter Druck, so sind die Regeln. Eine Pleite gegen den FC Arsenal (17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und die Chance auf seinen ersten englischen Titel ginge gegen null. Auf Spitzenreiter Chelsea hätte der aktuelle Vierte dann zehn Punkte Rückstand, kaum noch aufzuholen.

Chelsea surft auf einer Erfolgswelle mit elf Siegen in Folge. Mit der Verpflichtung von Trainer Antonio Conte gelang dem Klub zudem ein echter Coup. Ein gewiefter Taktiker, der ehemalige Nationaltrainer Italiens schaffte es, den eher schwierigen Diego Costa wieder auf Top-Niveau zu führen. Mit 13 Toren ist der spanische Nationalstürmer aktuell bester Angreifer der Premier League, eins mehr schon als in der gesamten vergangenen Saison. Außerdem ist Chelsea als Vorjahreszehnter nicht im internationalen Wettbewerb vertreten und kann sich voll auf die Liga konzentrieren.

Was soll da also noch schiefgehen? Vor dem Jahreswechsel eher nichts: Mit Bournemouth (26. Dezember) und Stoke City (31. Dezember) warten lösbare Aufgaben.

Für Guardiola ist die Situation einmalig. So aussichtslos wäre er noch nie in der Meisterschaft unterwegs gewesen. Stattdessen nahm das nationale Titelrennen meist ein gutes Ende: Von möglichen sieben Meisterschaften in Spanien und Deutschland gewann der Katalane sechs.

"Die größte Krise seiner Trainerkarriere"

In der Primera División siegte Guardiola in 116 von 152 Spielen, seine Siegquote mit dem FC Barcelona lag bei knapp über 75 Prozent. Noch besser sehen die Zahlen als Bayern-Coach aus: 102 Bundesliga-Partien, 82 Erfolge und eine Siegquote von 80,39 Prozent. Kaum zu toppen. Aktuell hinkt seine City-Quote mit bisher zehn Siegen aus 16 Premier-League-Duellen deutlich hinterher (62,5 Prozent).

Nach der 2:4-Pleite gegen Leicester City nahmen sich einige Medien den Trainer vor. Das Team sei "dank Guardiolas Methoden ahnungslos, verwirrt und gedemütigt worden", schrieb der "Mirror". Auch von "Kamikazefußball" in der Defensive und "Guardiolas größter Krise" war die Rede.

Mit immerhin sechs Siegen hatte City zunächst einen Traumstart gefeiert. Danach geriet das Team aber aus dem Tritt. In der Champions League möglicherweise durch das Top-Duell gegen Guardiolas Ex-Klub Barcelona abgelenkt, nach der neuerlichen Verletzung von Kapitän und Abwehrchef Vincent Kompany fehlte eine wichtige Stütze, der Trainer fing an zu experimentieren - all das sind mögliche Gründe für den Rückstand auf Chelsea.

Erschwerend kommt nun die schlimme Verletzung von Ilkay Gündogan hinzu. Der ehemalige Dortmunder hatte sich gerade als wichtiger Stratege etabliert und fällt nun mit einem Kreuzbandriss wohl bis zum Ende der Saison aus.

Anderer Verein, das gleiche Szenario

Probleme gibt es auch beim FC Arsenal. Das Team von Trainer Arsène Wenger patzte zuletzt überraschend beim FC Everton und verpasste damit den Anschluss an die Tabellenspitze. Nun eine weitere Niederlage und Arsenal dürfte auch in dieser Spielzeit leer ausgehen. Chelsea wäre mit neun Punkten weg.

Wieder kein Titel, werden einige stöhnen, zuletzt gewann der Klub 2005 die Meisterschaft. Für viele Fans muss der ewige Arsène (seit 1996 bei Arsenal) angesichts der Erfolglosigkeit längst nicht ewig bleiben. Dazu kommen der umstrittene Umgang mit verdienten Klubikonen wie Patrick Vieira oder Thierry Henry, auch von der zuletzt zögerlichen Transferpolitik oder dem ständigen Lamentieren über Schiedsrichterleistungen sind einige genervt. Die Liste der Kritikpunkte wird länger.

Wer nun verliert, ist so gut wie raus aus dem Titelrennen. Beide Trainer wollen das verhindern. Guardiola zur Not auch wieder als Balljunge.