FA Cup Walker zerstört Eckfahne, Manchester City den FC Burnley

Manchester City hat den FC Burnley in der vierten Runde des FA Cups 5:0 (1:0) geschlagen. Gabriel Jesus (23. Minute), Bernardo Silva (52.), Kevin De Bruyne (61.) und Sergio Agüero waren für City erfolgreich, Kevin Long traf in der 73. Minute ins eigene Tor. Es war nicht das kurioseste Missgeschick des Spiels.

Knapp zehn Minuten waren gespielt, da versuchte Manchesters Kyle Walker einen Ball noch vor der Außenlinie zu erwischen und ihn in die Mitte zu flanken. Das gelang dem Rechtsverteidiger zwar, er erwischte jedoch auch die Eckfahne. Es spricht für die Kraft, die der 28-Jährige in seinem rechten Bein hat, dass die Stange dem Tritt nicht standhielt. Zwei Minuten dauerte es, bis Schiedsrichter Graham Scott die kaputte Fahne abtransportiert und ein City-Verantwortlicher unter dem Jubel der Zuschauer für Ersatz gesorgt hatte.

Der Wucht ihres Verteidigers stand die übrige City-Mannschaft in nichts nach. Danilo, als Linksverteidiger Gegenpart von Walker, spielte Gabriel Jesus im Strafraum an, der sich durch die Burnley-Verteidiger wühlte und die Führung erzielte (23.). Trotz drückender Überlegenheit im ersten Durchgang traf City erst nach der Pause erneut. De Bruyne legte für Silva auf, der den Ball flach ins Eck schoss (52.). Der Belgier, der nach seiner Verletzung bislang noch nicht so richtig ins Team zurückgefunden hatte, zeigte gegen Burnley seine alte Klasse. Nach schöner City-Passfolge schoss er den Ball von außerhalb des Strafraums ins Tor der Gäste (61.).

Auch das vierte Tor verdankte sein Team zu einem großen Teil De Bruyne. Seinen Schuss fälschte Innenverteidiger Long unhaltbar für Torwart Nick Pope ab. Während de Bruyne nach langer Zeit wieder einen richtig guten Tag erwischte, lief es für Long auf der Gegenseite genau anders herum. Vor dem 0:5 für sein Team stieg er völlig überhastet im Strafraum gegen seinen Gegenspieler ein, der eingewechselte Agüero traf vom Punkt zum Endstand.

Manchester City ist mit diesem Heimsieg wettbewerbsübergreifend im achten Spiel in Folge siegreich und zieht in die fünfte Runde des FA Cups ein. Bereits gestern hatte sich Lokalrivale Manchester United 3:1 bei Arsenal durchgesetzt. Tabellenführer Liverpool war bereits in der dritten Runde bei den Wolverhampton Wanderers ausgeschieden.