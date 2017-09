Premier-League-Anführer United und City Manchesters Macht

In der 82. Minute erhoben sich die Zuschauer im Old Trafford, um Wayne Rooney Applaus zu spenden bei seiner Auswechslung. 13 Jahre hatte der Angreifer für Manchester United gespielt, zur neuen Saison kehrte er zum FC Everton zurück, dem Klub seiner Jugend. Die Fans in Manchester haben ihm den Wechsel nicht übel genommen, wie sie mit der freundlichen Verabschiedung zeigten.

Von der Ersatzbank hatte Rooney beste Sicht darauf, wie sein aktueller von seinem ehemaligen Arbeitgeber auseinandergenommen wurde. In den letzten Minuten der Partie gelangen United drei Tore zum 4:0-Sieg, mit dem der Verein die Tabellenführung der Premier League zurück eroberte. Allerdings muss er sich die Position an der Spitze mit Manchester City teilen, das den FC Watford am Vortag bei Ilkay Gündogans Comeback 6:0 abgeschossen hatte.

Nach fünf Spielen sind die beiden Stadtrivalen als einzige Teams der Liga noch ungeschlagen. Sie marschieren beeindruckend vorweg an der Spitze des Feldes, sind punkt- und torgleich. Schon früh deutet sich an, dass United und City die Meisterschaft unter sich ausmachen könnten. Wegen der Schwäche der Konkurrenz: Meister Chelsea liegt schon drei Punkte, Tottenham und Liverpool fünf und der FC Arsenal sechs Punkte hinter dem Doppel aus Manchester. Und wegen der eigenen Stärke.

United hat wieder einen echten Torjäger

Dass United nach dem enttäuschenden sechsten Platz in der Vorsaison in dieser Spielzeit auf ein erfreulicheres Ergebnis hoffen darf, hat viel mit den Neuverpflichtungen zu tun. Der für angeblich knapp 45 Millionen Euro von Chelsea übernommene defensive Mittelfeldmann Nemanja Matic verleiht dem Spiel Struktur und Stabilität. Er ist Ballverteiler und Absicherung zugleich, und er ergänzt sich bestens mit Paul Pogba. Dank Matic hat Pogba - aktuell wegen einer Muskelverletzung außer Dienst - mehr Freiheiten und kann seine Klasse ausspielen.

Durch die Verpflichtung Romelu Lukakus für rund 100 Millionen Euro von Everton hat United wieder einen echten Torjäger. In den ersten sieben Pflichtspielen gelangen dem Angreifer sieben Treffer. In der vergangenen Saison ließ die Mannschaft viele Punkte gegen Teams aus dem Mittelfeld liegen, weil sie ihre Überlegenheit nicht in Tore umzuwandeln vermochte. Das soll sich mit Lukaku ändern.

Neben der schnellen Anpassung der Neuen profitiert United davon, dass Pogba und auch der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan in ihrer zweiten Saison in Manchester ihre Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung überwunden haben. Mchitarjan ist mit fünf Vorlagen bislang bester Vorbereiter der Liga und schoss gegen Everton sein erstes Saisontor.

Die wohl beste offensive Mittelfeldreihe der Liga

Bei City ist die schiere Offensivkraft ursächlich für den starken Start. In der Vorwoche, beim 5:0 gegen Liverpool, war der Argentinier Sergio Agüero zum Nicht-Europäer mit den meisten Toren in der Geschichte der Premier League aufgestiegen. Beim 6:0 gegen Watford gelangen ihm die nächsten drei Treffer. "Er ist eine Legende, ein Teil der Vereinsgeschichte", lobte der gerne in Superlativen (beziehungsweise: Super-Super-Superlativen) sprechende Trainer Pep Guardiola. In der ersten kompletten Saison in Manchester blüht auch Agüeros Nebenmann Gabriel Jesus auf, verbuchte gegen Watford schon sein fünftes Saisontor.

AFP Sergio Agüero

Die offensive Mittelfeldreihe mit Raheem Sterling, David Silva und dem ehemaligen Wolfsburger Kevin De Bruyne ist die wohl beste der Liga, hinter der Real Madrids vielleicht sogar die beste in Europa. Von der Bank kann Guardiola jederzeit nachrüsten mit dem für rund 50 Millionen Euro aus Monaco geholten Bernardo Silva und dem Ex-Schalker Leroy Sané. Durch den Kauf der spielstarken Außenverteidiger Benjamin Mendy (links) und Kyle Walker (rechts) für zusammen fast 110 Millionen Euro ist die Mannschaft außerdem über die Flügel noch gefährlicher geworden.

Die Siege der Rivalen aus Manchester unterscheiden sich, die Teams zerlegen ihre Gegner auf gegensätzliche Art. United gewinnt mit Geduld und Ausdauer, hebt sich die entscheidenden Tore gerne für die Schlussphase auf, wie beim 4:0 gegen Everton. City überrennt die Konkurrenz, macht kurzen Prozess. Beim Champions-League-Start gegen Feyenoord Rotterdam in der vergangenen Woche stand es schon nach 25 Minuten 3:0, gegen Watford eilte die Mannschaft in 37 Minuten zu drei Toren. Wer gegen Guardiolas Team in Rückstand gerät, ist meistens verloren.

Mourinho wird in seiner zweiten Saison immer Meister

Allerdings ist es zu früh für abschließende Urteile. In der vergangenen Spielzeit gewann City die ersten sechs Partien und schloss die Kampagne nur als Tabellendritter ab. In dieser Saison wurde die Mannschaft noch nicht ernsthaft geprüft. Über das wahre Potenzial geben erst Partien wie die gegen Chelsea am übernächsten Spieltag Auskunft. Doch die Chancen sind gut, dass City bis zum Ende um den Titel mitspielt. Das liegt an dem verbreiterten Kader und daran, dass die Mannschaft in der zweiten Saison unter Guardiola immer besser mit seinem kompliziertem System klarkommt.

Bei United wird es entscheidend sein, ob die Mannschaft auch die engen Spiele gewinnt. Trotz seiner sieben Tore zum Einstand muss Lukaku noch effizienter werden. Außerdem hängt viel davon ab, wie lange Pogba verletzt fehlt. Es ist noch unklar, ob seine Pause eine Angelegenheit von Tagen, Wochen oder sogar Monaten ist.

Eine Statistik weist den Klub allerdings als klaren Favoriten aus. Trainer José Mourinho wurde mit dem FC Porto, bei seinen beiden Anstellungen bei Chelsea, mit Inter Mailand und Real Madrid in der zweiten Saison immer Meister.

Auch in Manchester hat gerade seine zweite Spielzeit begonnen.