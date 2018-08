Manchester United Der frustrierendste Verein der Premier League

An den Morgen des 27. Mai 1999 kann ich mich noch gut erinnern. Mein bester Freund begrüßte mich in der Schule mit drei Worten. Diese drei Worte waren: "Sag jetzt nichts!"

Er war Fan des FC Bayern - und er trug Trauer. Sein Verein hatte am Vorabend das Finale der Champions League verloren, auf dramatischste Weise. 1:2 gegen Manchester United, durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit. Ich war eher kein Fan des FC Bayern und hielt auch nichts von dem Konzept, dass man im Europapokal immer für die deutsche Mannschaft sein müsse. Ich war für Manchester United und habe mich über das Endspiel-Ergebnis gefreut.

Das Theater der Träume vor der Haustür

Als ich jung war und so langsam eine Ahnung davon bekam, dass es neben der Bundesliga auch Fußball im Ausland gab, war Manchester United für mich der faszinierendste Verein überhaupt. Wegen des Old Trafford, über das ich gelesen hatte, dass es Theater der Träume genannt wird, wegen Spielern wie Peter Schmeichel, David Beckham, Ryan Giggs, Andy Cole und Dwight Yorke - und wegen des Champions-League-Finals 1999 gegen den FC Bayern.

Mittlerweile wohne ich selbst in Manchester, ich habe den Verein jetzt sozusagen vor meiner Haustür. Beziehungsweise: In meinen ersten Wochen in Manchester hatte ich ihn wirklich vor meiner Haustür. Von meiner ersten Unterkunft waren es zu Fuß nur rund zehn Minuten zum Old Trafford. Ich bin fast jeden Tag dort hinspaziert und konnte mein Glück kaum fassen, am Theater der Träume angekommen zu sein. Auch am Theater meiner Träume.

Meine Faszination für Manchester United, für das Stadion, die großen Spieler und die Aura des Klubs, ist seitdem ungebrochen. Aber es ist eine Faszination auf Abstand geblieben. Ich habe es bislang nicht geschafft, wirklich Fan zu werden, also so, dass ich mich bei Siegen freue und bei Niederlagen leide.

Zum einen liegt das natürlich daran, dass man nicht einfach Fan werden kann. Man kann sich seinen Verein nicht aussuchen wie ein neues paar Schuhe. Zum anderen tut der Klub im Moment auch wirklich wenig dafür, um meine Zuneigung - nein: um die Zuneigung von irgendjemandem zu gewinnen. Es ist im Moment schwer, Fan von Manchester United zu werden.

Trainer José Mourinho ist immer schlecht gelaunt. Wenn man hört, wie er über seine Mannschaft spricht, könnte man auf die Idee kommen, er müsste sich mit einer Auswahl aus Kneipenfußballern durchschlagen, obwohl er Profis wie David De Gea, Paul Pogba, Alexis Sánchez und Romelu Lukaku zur Verfügung hat. Der Fußball, den er spielen lässt, ist auf Verhinderung und Zerstörung ausgerichtet. Am Montag geht es gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: DAZN). Das ist eher eine Mannschaft, die so spielt, wie man es sich von United wünschen würde.

Ein so großer Klub, der sich so klein macht

Die Spiele von Manchester United sind aufgrund der Spielweise oft triste Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel, zwischen Weihnachten und Silvester, hat mich ein Freund mit zum Heimspiel gegen Southampton genommen. Es war mein erstes Spiel im Old Trafford, das ich nicht auf der Pressetribüne gesehen habe, sondern als normaler Zuschauer. Entsprechend groß war meine Vorfreude. Am Ende stand es 0:0, meine Füße hatten sich in Eisklumpen verwandelt und mein Freund hatte fast das Bedürfnis, sich bei mir zu entschuldigen für den freudlosen Ausflug.

Am vergangenen Wochenende hat Manchester United auswärts gespielt, bei Brighton and Hove Albion. Ich habe mir das Spiel in einer Kneipe in der Innenstadt angeschaut und wollte, dass United gewinnt. Ich fände es spannend, wenn der Klub ein echter Konkurrent für Manchester City im Kampf um die Meisterschaft wäre. Doch United spielte miserabel und verlor 2:3. Das klingt knapper, als es eigentlich war. Das zweite Tor für Manchester fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit, es hatte keine Bedeutung mehr.

Die Leute verließen die Kneipe zügig und wortlos. Und ich dachte mir, dass Manchester United der vermutlich frustrierendste Verein im englischen Fußball ist. Einfach wegen der Diskrepanz zwischen dem, was er doch eigentlich ist und wie er im Moment auftritt. Weil er ein so großer Klub ist, der sich so klein macht. Und weil ich schon immer fasziniert von ihm war - und trotzdem kein Fan werden kann.