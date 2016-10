Europa League Gala von United, Austria rettet Remis in Rom

Der englische Rekordmeister Manchester United hat sich nach dem enttäuschenden Ligastart und dem 0:0 gegen Erzrivale FC Liverpool den Frust von der Seele geschossen. Das Team von Trainer José Mourinho fertigte in einem der Spätspiele der Europa League Fenerbahce Istanbul 4:1 (3:0) ab und übernahm in der Gruppe A die Tabellenführung.

Innerhalb von wenigen Minuten trafen Paul Pogba (31.) und Anthony Martial (34.) per Elfmeter. Kurz vor dem Pausenpfiff legte der französische Nationalspieler Pogba nach (45.+1), Jesse Lingard erhöhte zu Beginn der zweiten Hälfte (48.). Der Niederländer Robin van Persie, ehemaliger United-Stürmer, erzielte den Treffer für die Türken (83.).

In der Gruppe E überraschte Austria Wien durch ein spektakuläres 3:3 (1:2) beim italienischen Topklub AS Rom. In den letzten zehn Minuten trafen die Österreicher noch zweimal durch Dominik Prokop (82.) und Lary Kayode (84.) und machten damit einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand wett. Die Wiener steckten dabei auch die Verletzung von Österreichs Nationaltorhüter Robert Almer weg. Der Keeper war bei einem Abschlag mit dem rechten Knie umgeknickt und musste mit Verdacht auf Kreuz- und Seitenbandriss ausgewechselt werden.

Mainz' Gruppengegner AS St.-Etienne bezwang den aserbaidschanischen Klub FK Qäbälä 1:0 (0:0). Ein Eigentor von Ricardinho (70.) brachte den Franzosen den Sieg. Wegen des schlechteren Torverhältnisses liegt St. Etienne aber weiter hinter den Mainzern auf Platz drei der Tabelle C.