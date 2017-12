Manchester vor dem Derby Herz gegen Hirn

Vermutlich war mein Unterfangen von Beginn an zum Scheitern verurteilt, aber das wusste ich nicht, als ich vor ein paar Jahren nach Hamburg zog. Ich wollte einen Lieblingsverein in meiner neuen Stadt haben und war fest entschlossen, den Hamburger SV gut zu finden, ein bisschen mitzufiebern und mich über seine Siege zu freuen.

Daraus wurde allerdings nichts, was zum einen natürlich an dem Umstand lag, dass Siege beim Hamburger SV grundsätzlich nicht zum Konzept gehören, und zum anderen daran, dass man keine Gewalt darüber hat, welchen Klub man wie sehr mag. Nicht du suchst dir deinen Verein aus, sondern der Verein dich. Damit hat Nick Hornby schon Recht.

Ich kann nicht abstreiten, dass es eine gewisse Faszination hat, wie sich der Hamburger SV in schöner Regelmäßigkeit selbst zerlegt und trotzdem immer wieder den Klassenerhalt schafft. Doch insgesamt stand ich ihm recht neutral gegenüber in meiner Zeit in Hamburg, was sich als nicht die schlechteste Voraussetzung herausstellen sollte, um als Journalist über den Klub zu schreiben.

, Jahrgang 1986, sah seine ersten Fußballspiele im alten Wolfsburger VfL-Stadion. Später als Journalist für den Fußball-Norden zuständig. Nachdem es nicht gelang, den HSV in die zweite Liga zu schreiben, Wechsel nach England. Berichtet seit August 2017 aus Manchester über britischen Fußball und hofft weiterhin auf eine Karriere als Torwart. Alle Folgen der Kolumne "Life Goals"

Meinen Umzug nach Manchester bin ich ergebnisoffen angegangen. Ohne die feste Absicht, den einen oder den anderen der beiden großen Klubs der Stadt gut zu finden. Erstmal ankommen, und dann mal schauen, ob ich mich eher über die Siege von United oder von City freue. Vorteil im Vergleich zu Hamburg: Siege gehören bei beiden Vereinen auf jeden Fall zum Konzept. Und wenn ich ein kleines Zwischenfazit ziehe vor dem Stadtderby am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), das schon die Vorentscheidung im Titelrennen zu Gunsten Citys bringen könnte, muss ich feststellen, dass mich beide Klubs faszinieren. Allerdings auf sehr unterschiedliche Weise.

Bei City, im vergleichsweise neuen Etihad-Stadion, ist die Pressetribüne mit weichen Ledersitzen ausgestattet. Man sitzt dort wie im Kino und bekommt eine Hochglanz-Produktion zu sehen, die tatsächlich bei fast jeder Vorstellung gleich abläuft. Die Mannschaft von Trainer Josep Guardiola stellt einen Passrekord nach dem anderen auf, dominiert ihren Gegner in Grund und Boden, und selbst wenn das entscheidende Tor erst in den Schlussminuten fällt, was zuletzt ein paar Mal passiert ist, so fällt es doch mit einer beeindruckenden Zwangsläufigkeit. Manchester City, das ist für mich Fußball nach Plan, in einer sterilen Umgebung. Nichts zum Verlieben, aber doch irgendwie beeindruckend. Fußball fürs Hirn.

Den FC Bayern gut zu finden kam nie in Frage

Bei United geht es wilder zu, lebhafter, echter. In den Straßen, die zum Old Trafford führen, riecht es am Spieltag nach Pommes und frittiertem Fisch. Alle paar Meter stehen Fanartikel-Verkäufer, die mit fester Stimme T-Shirts, Anstecker und Schals anpreisen. Mir hat es vor allem der Schal mit den Namen der Spieler angetan, die 1999 das Finale der Champions League gegen Bayern München gewonnen haben. Den FC Bayern gut zu finden, kam für mich nie in Frage.

Das Old Trafford selbst ist ein uralter Bau, an dem immer wieder herumgewerkelt und nachgebessert wurde. Die Presseplätze, das zur Vollständigkeit, haben mit Kinosesseln nur gemeinsam, dass man eben auf ihnen sitzen kann. Der Fußball ist nicht schön, eher kraftvoll, manchmal vom Zufall getrieben. United, mit dem ganzen Drumherum, ist fürs Herz. So jedenfalls empfinde ich das.

Und irgendwie passt dazu die Geschichte, die jemand aus meiner Freizeit-Mannschaft erzählt hat. Er berichtete, dass neulich die Hölle los gewesen sei auf der Kunstrasen-Anlage, auf der wir spielen, weil Uniteds Nationalspieler Marcus Rashford da gewesen sei und mit ein paar Kumpels gekickt hätte. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Aber ich glaube sie gerne.