ManUniteds Sieg in St. Etienne Mchitarjan trifft und verletzt sich

Manchester United ist ohne Probleme ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Nach dem klaren 3:0-Erfolg im Hinspiel gewannen die Red Devils auch die zweite Partie beim AS St. Etienne 0:1 (0:1). Das Tor des Tages erzielte Henrich Mchitarjan (16. Minute). Manchester kann damit weiterhin drei Titel gewinnen, außer in Europa ist United auch noch in den beiden englischen Pokalwettbewerben vertreten. In der Premier League ist das Abstand auf Tabellenführer Chelsea wohl zu groß.

Das Spiel im Stade Geoffroy-Guichard wurde um einen Tag vorverlegt, weil am Donnerstag St. Etiennes Lokalrivale Olympique Lyon gegen AR Alkmaar im Einsatz sein wird und der Europäische Fußball-Verband solche Überschneidungen vermeiden möchte.

Bei der Generalprobe für das Ligapokal-Finale gegen den FC Southampton am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) verzichtete José Mourinho auf Rotation, aus Uniteds Stammelf wurde nur Torhüter David De Gea geschont. Allerdings musste der Trainer Torschütze Mchitarjan mit einer Oberschenkelverletzung früh auswechseln (25.), der ehemalige Dortmunder droht gegen Southampton auszufallen.

United dominierte die erste Halbzeit nach Belieben, Gastgeber St. Etienne konnte sich offensiv kaum in Szene setzen. Nach Mchitarjans Treffer, der eine Hereingabe von Juan Mata mit der Fußspitze ins lange Eck verlängerte, verwaltete Manchester das Ergebnis nur noch.

Nach der Pause kam Bastian Schweinsteiger zu seinem vierten Pflichtspieleinsatz der Saison. Der defensive Mittelfeldspieler wurde für Michael Carrick eingewechselt (62.). Wenige Sekunden später sah Manchesters Innenverteidiger Eric Bailly seine zweite Gelbe Karte innerhalb weniger Minuten und so mussten die Gäste den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit retten. Aber auch das gelang ohne große Schwierigkeiten - nach dem 18. Sieg im 25. Pflichtspiel sind die Red Devils für die kommenden Wochen in vier Wettbewerben gerüstet.

In einem weiteren vorgezogenen Spiel hat sich FK Krasnodar bei Fenerbahce Istanbul durchgesetzt. Dem russischen Klub reichte nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel ein 1:1 (1:1)-Remis in der türkischen Metropole. Nach Fedor Smolows Führungstreffer für Krasnodar (7.) konnte Souza nur noch ausgleichen (41.). Die Partie war ebenfalls wegen einer Überschneidung mit einem anderen Spiel in Istanbul vorverlegt worden: Am Donnerstag trifft Fenerbahces Stadtrivale Besiktas auf den israelischen Klub Hapoel Beer Sheva.