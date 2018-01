Das Werben von Manchester United um Arsenals Angreifer Alexis Sánchez war seit Tagen ein Dauerthema - nun haben die Red Devils offiziell Vollzug vermeldet. Der Chilene wird im Tausch für Henrich Mchitarjan zum Team von José Mourinho wechseln. Sanchez selbst sagte, er sei "begeistert, sich dem größten Klub der Welt anzuschließen".

Ob neben dem Tausch auch noch eine zusätzliche Ablösesumme gezahlt wurde, wie im Vorfeld spekuliert worden war, gaben die beiden Vereine zunächst nicht bekannt. Sánchez erhielt einen Vertrag über viereinhalb Jahre und soll Medienberichten zufolge zum bestbezahlten Profi der Liga aufsteigen.

Der Chilene Sánchez war im Juli 2014 vom FC Barcelona zu Arsenal gewechselt und erzielte in 122 Premier-League-Spielen 60 Tore für die Gunners. Bereits im vergangenen Sommer hatte United-Rivale Manchester City um die Dienste des 29-Jährigen gebuhlt. Noch bis vor Kurzem sah es so aus, als würde City-Coach Pep Guardiola seinen früheren Barça-Spieler verpflichten. Doch laut Guardiola sah der Klub wegen Sánchez' hoher Gehaltsforderung davon ab - und machte so den Weg frei für Manchester United.

Stürmer Henrich Mchitarjan war im Sommer 2016 von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt. Zuletzt saß der 29-Jährige unter Coach José Mourinho überwiegend auf der Bank. Bei Arsenal soll Mchitarjan laut britischen Medien einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben und Topverdiener der Londoner werden.