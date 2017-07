"Forbes"-Liste Manchester United ist der wertvollste Fußballklub der Welt

Real Madrid ist in diesem Jahr Historisches gelungen: Der spanische Rekordmeister feierte mit dem 4:1-Finalsieg gegen Juventus Turin als erster Klub die Titelverteidigung in der Geschichte der Champions League. Zudem gelang der Triumph in der heimischen Liga vor dem FC Barcelona. Für Fans der Königlichen dürfte klar sein, wer der größte Verein der Welt ist, der größte Fußballklub sowieso.

Was den Marktwert betrifft, ist Real aber nur noch die Nummer fünf der Welt. Die amerikanische Wirtschaftszeitschrift "Forbes" hat ihre jährliche Liste der 50 wertvollsten Sportmannschaften der Welt veröffentlicht. Darin taucht Madrid nach dem zweiten Platz im Vorjahr nur noch an fünfter Stelle auf (geschätzter Wert: 3,58 Milliarden Euro). Der Verein wird hinter seinem Erzrivalen Barcelona (3,19) und Europa-League-Sieger Manchester United (3,23) geführt. Für Uniteds hohe Bewertung sorgen unter anderem die Einnahmen aus dem lukrativen TV-Vertrag der Premier League.

Der Spitzenreiter bleibt der US-Footballklub Dallas Cowboys (3,7). Im Vorjahr hatten die Cowboys Real Madrid als Führenden abgelöst. Insgesamt sind Vereine aus dem US-Sport besonders stark vertreten: 43 der 50 wertvollsten Klubs kommen aus den Vereinigten Staaten, allein 29 davon sind NFL-Teams.

An zweiter Stelle steht mit den New York Yankees ein Verein aus der amerikanischen Baseball-Liga (3,24). Bayern München ist der wertvollste deutsche Verein, der Wert des Rekordmeisters (2,37) reicht allerdings nicht für die Top Ten - der FC Bayern ist 15.

Das Forbes-Ranking wird auf Grundlage der Unternehmenswerte erstellt. Diese errechnen sich aus Eigenkapital plus Schulden (Verbindlichkeiten sind in diesem Sinne Fremdkapital, das dem Unternehmenswert zugerechnet wird). Andere Liste, wie etwa die "Football Money League" von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, orientieren sich am Jahresumsatz.

