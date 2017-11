Manchester-Stars Pogba und Ibrahimovic melden sich zurück

Die beiden Superstars Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic kehren nach langen Verletzungspausen in den Kader des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United zurück. Das kündigte Teammanager José Mourinho an. United empfängt am Samstag (18.30 Uhr) in der Premier League Aufsteiger Newcastle United. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler Pogba und der 36-Jährige Routinier Ibrahimovic hatten in der Länderspielpause das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Ibrahimovic hatte im April im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen den RSC Anderlecht (2:1 n.V.) einen Kreuzbandriss erlitten, woraufhin Gerüchte über sein Karriereende aufkamen. Aufgrund der Verletzung war der Vertrag mit dem Weltstar bei United im Sommer zunächst nicht verlängert worden. Mourinho holte den Schweden jedoch Ende August zurück nach Manchester.

Pogba hatte sich Mitte September im Champions-League-Spiel gegen den FC Basel (3:0) am hinteren Oberschenkel verletzt und verpasste seitdem zwölf Partien. United ist nach elf Spieltagen mit 23 Punkten Tabellenzweiter hinter dem Stadtrivalen Manchester City (31 Punkte).