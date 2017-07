Manchester-Zugang Lukaku feiert zu laut - Festnahme

Weil er zu laut gefeiert hat, ist der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku in den USA festgenommen worden. Nach Polizeiangaben sei der 24-jährige Stürmer in Gewahrsam genommen worden, nachdem er fünfmal dazu aufgefordert worden war, die Musik bei einer Party in der Nähe von Los Angeles leiser zu stellen. Lukaku steht kurz vor einem Wechsel vom FC Everton zu Manchester United und soll nun am 2. Oktober in Los Angeles vor Gericht erscheinen.

Der englische Rekordmeister hatte am Samstag mitgeteilt, er habe sich mit Everton über eine Ablösesumme geeinigt. Lukaku muss nun noch den Medizincheck absolvieren. Lukaku erzielte in der vorigen Saison 25 Tore für Everton und lehnte eine Vertragsverlängerung mit der Begründung ab, er wolle sich verbessern.