Manchester United Einigung mit Everton über Lukaku-Transfer

José Mourinho und Romelu Lukaku kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Chelsea. Nun bekommt der aktuelle Coach von Manchester United seinen früheren Spieler aller Voraussicht nach zurück: Der belgische Nationalstürmer soll für eine Ablösesumme von 85 Millionen Euro vom FC Everton kommen. Dorthin hatte Mourinho den 24-Jährigen für geschätzte 35 Millionen Euro im Jahr 2014 verkauft.

Über eine Einigung der Vereine berichten mehrere englische Medien überstimmend, darunter die BBC und der "Guardian". Die Klubs haben den Deal noch nicht bestätigt. Der "Guardian" zitiert Lukaku mit den Worten: "Eine weitere Saison bei Everton ist für mich keine echte Option."

In der vergangenen Saison schoss Lukaku für den FC Everton 25 Tore in der Premier League. Insgesamt kommt der Angreifer auf bisher 85 Treffer in 186 Spielen in der englischen Top-Liga. Zuletzt war er auch beim FC Chelsea im Gespräch.

Lukaku ist einer der Clienten des Spielerberaters Mino Raiola. Er war auch an den Millionentransfers von Paul Pogba und Borussia Dortmunds früheren Mittelfeldspieler Henrich Mchitarjan zu Manchester United beteiligt.