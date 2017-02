Bekenntnis zu Manchester United Rooney beendet China-Spekulationen

Wayne Rooney hat durch ein Treuebekenntnis zu Manchester United Spekulationen über einen Wechsel in Chinas Super League beendet. "Ich will, dass die Gerüchte ein Ende haben, und erkläre, dass ich bei Manchester United bleiben werde", sagte der 31-jährige Angreifer.

Das Interesse anderer Klubs erfülle ihn mit Dankbarkeit, wird Rooney in einem Statement auf der Vereinshomepage zitiert. Er wolle Manchester United aber beim Kampf um die noch möglichen vier Titel helfen. In der Premier League belegen die Red Devils aktuell den sechsten Platz, in der Europa League haben sie das Achtelfinale erreicht. Auch in beiden nationalen Pokalwettbewerben ist United noch vertreten.

Rooneys Vertrag läuft noch bis 2019. In den vergangenen Tagen hatten Medienberichte über das Interesse von chinesischen Vereinen an Englands Nationalmannschaftskapitän allerdings für Unruhe gesorgt. Die Spekulationen waren zusätzlich durch Berichte über eine Chinareise von Rooneys Berater Paul Stretford und zweideutige Aussagen von Manchester-Teammanager José Mourinho über die Zukunft des Stürmerstars angeheizt worden. Rooney spielt seit 2004 für Manchester United, hatte dort im Januar den Torrekord von Vereinslegende Bobby Charlton gebrochen, zuletzt aber seinen Stammplatz verloren.