FA-Cup Rooney steigt zu Uniteds Rekordschützen auf

Wayne Rooney hat sich endgültig in den Geschichtsbüchern von Englands Rekordmeister Manchester United verewigt. Dem 31 Jahre alten Stürmer gelang beim 4:0 (2:0)-Erfolg der Red Devils in der dritten Runde des FA-Cups gegen Zweitligist FC Reading sein 249. Pflichtspieltreffer für ManUnited, wodurch er mit Klub-Legende Sir Bobby Charlton gleichzog.

Charlton, der 1966 mit England Weltmeister im eigenen Land wurde, erlebte auf der Tribüne im Old Trafford mit, wie United-Kapitän Rooney den Titelverteidiger in der 7. Minute in Führung schoss. Nur acht Minuten später erhöhte der Franzose Anthony Martial auf 2:0, ehe Marcus Rashford (75., 79.) für den Endstand sorgte.

Bastian Schweinsteiger kam nach seiner Einwechslung in der 78. Minute zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz in dieser Spielzeit. Trainer José Mourinho schonte Stars wie Paul Pogba oder Zlatan Ibrahimovic und schickte eine bessere B-Elf aufs Feld.

Am Vorabend hatte sich Stadtrivale City bereits durch einen Kantersieg gegen West Ham für die nächste Runde des Pokal-Wettbewerbs qualifiziert.