Manchester United Smalling-Verletzung sorgt für Aufregung um Mourinho

Für José Mourinho läuft es in dieser Saison bisher einfach nicht besonders gut. Selbst wenn sein Team gewinnt, gibt es Aufregung um den Trainer von Manchester United. Rund um den 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Swansea City vor knapp einer Woche kritisierte José Mourinho einige seiner Spieler, darunter Chris Smalling, scharf dafür, dass sie aufgrund verschiedener Beschwerden auf einen Einsatz verzichtet hatten.

Für Mourinho, der bei Swansea gesperrt auf der Tribüne saß, kamen die Absagen von Smalling und auch von Luke Shaw offenbar fehlender Einsatzbereitschaft gleich. Nun stellt sich heraus: Gerade die Beschwerden von Smalling waren keine Kleinigkeit. Der Innenverteidiger fällt mit einem doppelt gebrochenen Zeh für mindestens vier Wochen aus. Wann er wieder voll einsatzbereit sein wird, ist noch unklar.

"Es gibt einen Unterschied zwischen den Mutigen, die um jeden Preis spielen wollen und denjenigen, für die schon kleine Schmerzen den Unterschied machen", hatte Mourinho nach der Partie gegen Swansea gesagt. Noch vor dem Spiel sprach er davon, dass Smalling sich nicht so fühle, "als dass er mit seinen Schmerzen zu 100 Prozent spielen könnte. Shaw hat mir heute Morgen erzählt, dass er nicht spielen kann".

Auf die Nachfrage, ob die angesprochenen Spieler sich ändern müssten, um für Mourinho zu spielen, sagte der Portugiese: "Genau. Mehr noch für Man United als für mich." Mit Blick auf die Diagnose sind diese Aussagen nun äußerst fragwürdig. Gerade bei Smallings Beschwerden handelte es sich um deutlich mehr als eine übertriebene Vorsichtsmaßnahme.

Immer wieder Kritik an Mourinhos Umgang mit Spielern

Smalling war bereits Mitte Oktober beim Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul zur Pause ausgewechselt worden. Wenige Tage später machte er bei der 0:4-Niederlage gegen Chelsesa sein bisher letztes Spiel. Laut englischen Medien sollen sich sowohl Smalling als auch Shaw in dieser Saison bereits mit Schmerzmitteln einsatzbereit gespritzt haben. Auch das spricht gegen fehlenden Einsatz der Profis.

Die Geschichte ist ein neues Kapitel in der Kritik an Mourinhos Umgang mit einigen seiner Spieler. Schon die Aussortierung von Bastian Schweinsteiger vor der Saison sorgte für großes Aufsehen. Mittlerweile darf der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft immerhin wieder mit den Profis trainieren.

Nach elf Spielen steht United in der Premier League auf Rang sechs, acht Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool. In der Europa League droht Manchester nach sechs Punkten aus vier Spielen und Rang drei in der Vorrunde zu scheitern.