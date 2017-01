Erfolg gegen Hull City Manchester United steht vor Einzug ins Ligapokal-Finale

Dem englischen Rekordmeister Manchester United winkt der Einzug ins Ligapokal-Finale. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho besiegte im Halbfinal-Hinspiel das Premier-League-Schlusslicht Hull City 2:0 (0:0). Das Rückspiel findet am 26. Januar statt.

Weltmeister Bastian Schweinsteiger stand gegen Hull nicht im Kader der Red Devils. Die Gastgeber vergaben zunächst einige gute Torchancen, im zweiten Durchgang gelangen dem Spanier Juan Mata (56. Minute) und dem Belgier Marouane Fellaini per Kopf (87.) die Treffer zum Sieg. Für United war es der neunte Pflichtspielsieg in Folge. Zuletzt konnte das Team am 4. Dezember gegen den FC Everton (1:1) nicht gewinnen.

Der zweite Endspiel-Teilnehmer wird heute Abend im Duell zwischen dem FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und dem FC Southampton ermittelt (20.45 Uhr). Sollte Liverpool sich durchsetzen, könnte es im Finale zum Duell des aktuellen (Manchester) und ehemaligen Rekordmeisters (Liverpool) kommen. Bereits am kommenden Wochenende treffen beide Mannschaften in der Premier League aufeinander (Sonntag, 17 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).