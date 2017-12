Manchester-United-Torwart De Gea Acht Arme, sechs Beine

David De Gea wird natürlich hoch konzentriert sein, wenn er an diesem Sonntag gegen 16.27 Uhr nordenglischer Winterzeit ins Old Trafford einläuft, zum Spitzenspiel der Premier League mit seinem Klub Manchester United gegen den Stadtrivalen und Tabellenführer Manchester City. Er wird seine Gedanken auf die anstehenden 90 Minuten plus Nachspielzeit richten.

Doch vielleicht, ganz vielleicht denkt er auch kurz zurück. An den 7. August 2011.

An diesem Tag bewachte der spanische Keeper zum ersten Mal Uniteds Tor nach seinem Wechsel von Atlético Madrid. Im Supercup ging es im Wembley-Stadion gegen, tatsächlich: Manchester City, und De Geas Debüt hätte kaum schlechter laufen können. Zwar gewann sein neues Team 3:2, doch er sah bei beiden Gegentoren ziemlich blöd aus.

Für die Fachwelt war er schon nach einem Spiel gescheitert

Erst klebte er bei einer Flanke auf der Linie, anstatt den Ball abzufangen, wie es die furchteinflößende United-Legende Peter Schmeichel vermutlich gemacht hätte. Dann ließ er einen nicht besonders platzierten Schuss aus mehr als 20 Meter passieren, den sein stets souveräner Vorgänger Edwin van der Sar vermutlich mit dem Fuß gestoppt hätte. Für die Fachwelt war De Gea schon nach seinem erstem Einsatz für United gescheitert.

Sollte er nun vor dem Derby also tatsächlich kurz zurückdenken, dürfte ihn Genugtuung überkommen, denn er hat sich nicht nur durchgesetzt und über mehrere Jahre bewiesen bei dem Verein, der in der Vergangenheit Torhüter-Legenden wie Schmeichel und van der Sar beschäftigt hatte, sondern ist zum besten Vertreter seines Fachs aufgestiegen.

Diese Auffassung zumindest vertritt unter anderem Uniteds Trainer José Mourinho. Er pries De Gea nach dem 3:1-Erfolg beim FC Arsenal vor einer Woche als besten Torwart der Welt. "In großen Spielen müssen Torhüter da sein, wenn man sie braucht", sagte der Coach aus Portugal. De Gea war da, stellte mit 14 Paraden den Rekord für die meisten abgewehrten Bälle in einem Spiel in der Premier League seit 2003 ein und zeigte dabei einige Rettungstaten, die fassungslos machten. Er hielt, als habe er acht Arme und sechs Beine, und war selbst dann nicht zu bezwingen, als er schon am Boden lag.

Kurz nach der Pause, beim Stand von 2:1 für sein Team, als die Partie auf der Kippe war, parierte er einen Schuss von Alexandre Lacazette aus rund elf Metern, indem er nach unten schnellte wie eine Katze auf der Jagd nach einem Wollknäuel, und als Alexis Sánchez den Abpraller aus kurzer Distanz nur noch ins Netz drücken musste, schob De Gea ein Bein nach vorne und verhinderte den Treffer. "Eine bessere Parade geht nicht", rief der Kommentator des englischen Sportschau-Äquivalents Match of the Day. Diese Begeisterung hatte nichts damit zu tun, dass die Ansprüche an Torhüter in England grundsätzlich nicht die allerhöchsten sind. Besser als in dieser Szene geht es tatsächlich nicht.

De Geas Leistung gegen Arsenal war besonders, aber sie war kein Einzelfall. Der 27-Jährige spielt eine überragende Saison und hat seiner Mannschaft nach Berechnungen des TV-Senders Sky schon acht Punkte gerettet. Er ist der Torwart mit den zweitmeisten Paraden in der Premier League hinter Lukasz Fabianski von Swansea City und vor seinen Kollegen aus Leicester, Southampton, Bournemouth und Everton. Vor Torhütern also, die deutlich mehr auf ihr Tor bekommen als De Gea.

Natürlich lässt sich darüber streiten, ob er tatsächlich der besten Keeper der Welt ist. Es gibt gute Argumente gegen diese These. Die Konkurrenz ist groß, Manuel Neuer zum Beispiel gilt als der komplette Torwart, weil er in der Beherrschung seines Strafraums und beim Vorhersehen gefährlicher Situationen genau so stark ist wie auf der Linie und am Ball.

Ein Wechsel nach Madrid platzte in letzter Minute

Doch auch De Gea ist ein Torwart moderner Prägung. Und was die klassische Torhüter-Kernkompetenz angeht, nämlich das Abwehren von Schüssen, ist es im Moment schwer, jemanden zu finden, der besser ist als der Spanier. Dass United die wenigsten Treffer aller Klubs in der Premier League kassiert hat, ist zum großen Teil das Verdienst des Mannes zwischen den Pfosten.

Das ist eine erstaunliche Entwicklung, denn eigentlich sollte er längst weg sein. Im Sommer 2015 waren sich Manchester United und Real Madrid über einen Tausch einig: De Gea sollte zurück in seine Heimatstadt wechseln, dafür sollte Real-Keeper Keylor Navas nach England ziehen. Der Handel platzte in letzter Minute, weil die notwendigen Dokumente nicht rechtzeitig übermittelt wurden, die Klubs gaben sich gegenseitig die Schuld.

Es ist nicht klar, ob es sich bei der Episode um eine Verschwörung handelte oder um Dilettantismus, auf jeden Fall stand De Gea gleich doppelt schlecht da, weil ihm erstens sein Wechsel-Wunsch verwehrt blieb, und er sich zweitens die Zuneigung des Publikums im Manchester neu erarbeiten musste. Das ist ihm gelungen. Die "Manchester Evening News" schreiben vor dem Duell mit Spitzenreiter City (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), dass United von zwei Spielern besonders abhängig sei, nämlich von Paul Pogba, der im Derby wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Arsenal gesperrt ist - und von De Gea.

Und wahrscheinlich werden auch die Verantwortlichen von Real Madrid genau hinschauen, wenn der Torwart am Sonntag gegen 16.27 Uhr nordenglischer Winterzeit ins Old Trafford einläuft.