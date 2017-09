Mutmaßlicher Taxi-Crash in Amsterdam ManCity-Star Agüero verletzt sich bei Autounfall

Der argentinische Stürmer Sergio Agüero hat sich bei einem Autounfall in den Niederlanden am Donnerstag verletzt. Das teilte sein Klub Manchester City mit. "Der Angreifer war an seinem freien Tag in Holland und hat sich bei dem Unfall nachhaltige Verletzungen zugezogen. Er wird nach Manchester zurückkehren", hieß es. Dort werde Agüero von Klubärzten untersucht.

Der Premier-League-Klub nannte keinen weiteren Details zum Unfall oder zur Verletzung. Agüero, der in acht Saisonspielen bislang sieben Tore für City geschossen hat, war bei einem Konzert des kolumbianischen Sänders Maluma in Amsterdam zu Gast, wie ein Instagram-Post des Angreifers belegte.

Die argentinische Zeitung Diário Olé berichtete, Agüero sei nach dem Konzert in einem Taxi unterwegs gewesen, als das Fahrzeug gegen einen Pfeiler fuhr. Die Polizei bestätigte einen solchen Unfall, gab aber keine Namen der beteiligten Personen bekannt. Weiteren Medienberichten zufolge soll ich Agüero eine Rippe gebrochen haben. Falls dies stimmt, droht ihm ein Ausfall von mehreren Wochen.