Nationaltorwart Manuel Neuer steht im Kader des FC Bayern München für das DFB-Pokalendspiel am Samstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Berlin. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Damit steigen seine Hoffnungen auf die WM - auch wenn in Berlin Sven Ulreich im Bayern-Tor steht. "Wer auf der Bank sitzt, ist fit und belastbar", sagte DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke über Neuer den "Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung". Bundestrainer Joachim Löw hatte es bei der Nominierung seines vorläufigen WM-Kaders zur Bedingung erhoben, dass Kapitän Neuer noch vor Turnierbeginn Spielpraxis sammelt, wenn er beim Turnier in Russland (14. Juni bis 15. Juli) dabei sein wolle.

Bayern-Coach Jupp Heynckes sieht Neuer "topfit" und ergänzte: "Er ist ein Naturtalent und wird sich unheimlich schnell wieder einfügen." Vor der WM 2014, als er an der Schulter verletzt war, habe Neuer bewiesen, dass er "nicht so viel Spielpraxis braucht, um wieder reinzufinden", meinte Köpke.

Auch Thomas Müller wird zur Verfügung stehen. Er pausierte zuletzt wegen eines Magen-Darm-Infekts. Fehlen werden im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt um den künftigen Bayern-Coach Niko Kovac hingegen Jérôme Boateng, Arturo Vidal und Arjen Robben. Das Trio konnte seine Beschwerden nicht rechtzeitig auskurieren, teilte der FC Bayern mit.