Verletzter Torwart Heynckes hält Neuer-Comeback im Pokalfinale für möglich

Die Wahrscheinlichkeit einer WM-Teilnahme von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird immer geringer. Wie Trainer Jupp Heynckes von Neuers Klub Bayern München bestätigte, plant der deutsche Rekordmeister im Bundesliga-Finale ohne seinen Kapitän.

Neuer werde am Samstag gegen den VfB Stuttgart "noch nicht im Kader stehen", sagte Heynckes. Für das DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt sei "die Entscheidung hingegen noch offen", ergänzte Heynckes auf der Internetseite der Bayern. Der Trainerroutinier korrigierte damit eine Meldung des kicker. Dort wurde er so zitiert, dass Neuer auch im Pokal-Endspiel nicht spielen könne. "Das habe ich so nicht gesagt", betonte Heynckes.

Neuer hat nach seinem Fußbruch seit September kein Spiel mehr bestritten. Am Dienstagabend hatte er betont, dass er sich nicht vorstellen könne, ohne Spielpraxis zur WM nach Russland (14. Juni bis 15. Juli) zu fahren. Dafür bleiben dem 32-Jährigen nach dem Pokalfinale nur noch die Länderspiele vor der Endrunde in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) und in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (8. Juni).

Heynckes hatte fest geplant, Neuer zum Ausklang der Bundesliga-Saison Spielpraxis zu geben - in der Begegnung am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (3:1) oder gegen Stuttgart. Dieser Plan scheiterte, weil Neuer wegen einer Schwellung im operierten linken Fuß zuletzt eine mehrtägige Trainingspause hatte einlegen müssen.