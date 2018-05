"Keine Prognose" wollte Nationaltorhüter Manuel Neuer am Dienstag zu seinen Chancen auf eine WM-Teilnahme abgeben. "Ich denke nicht, dass es vorstellbar ist, dass ich ohne Spielpraxis in so ein Turnier gehe." Diese Spielpraxis wird er zumindest beim FC Bayern München in dieser Spielzeit nicht mehr erhalten.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes bestätigte gegenüber dem "Kicker": "Manuel wird gegen Stuttgart nicht spielen - und auch im Pokalfinale nicht." Stattdessen wird sein Vertreter Sven Ulreich im abschließenden Saisonspiel gegen den VFB Stuttgart und beim DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt im Tor des Rekordmeisters stehen.

Noch vor zwei Wochen war laut Heynckes geplant, Neuer zum Ende der Saison hin Spielzeit zu gewähren, um seine WM-Chancen zu erhöhen. Der 32-Jährige hat nach seiner Operation im vergangenen September kein Spiel mehr absolvieren können. Nach dem Saisonaus bei den Bayern böten sich für Neuer nur noch zwei Gelegenheiten, um die benötigte Spielpraxis zu erhalten: Am 2. Juni trifft die DFB-Auswahl in Klagenfurt auf Österreich, sechs Tage später steht die Partie gegen Saudi-Arabien in Leverkusen an.

Es wird vermutet, dass Bundestrainer Joachim Löw den Weltmeister von 2010 als einen von vier Torhütern in den vorläufigen 30-Mann-Kader berufen wird und nach Ende der Vorbereitung Neuer oder den PSG-Ersatztorhüter Kevin Trapp streichen wird. Bei einem Ausfall des Bayern-Torhüters für das Turnier in Russland hätte Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona gute Chancen, als neue Nummer eins ins WM-Turnier zu gehen.