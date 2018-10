Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr zweites Gruppenspiel in der Nations League 0:3 (0:1) in den Niederlanden verloren. In der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena erzielten Virgil van Dijk in der 30., Memphis Depay in der 87. und Wijnaldum (90.+3 Minute) die Tore für die Elf des neuen Nationaltrainers Ronald Koeman. Die DFB-Elf rutscht durch die Niederlage auf den letzten Rang der Dreiergruppe ab.

Die deutsche Mannschaft, bei der Schalkes Mark Uth als 100. Spieler unter Joachim Löw sein Debüt im DFB-Trikot gab, begann schwungvoll. In der 15. Minute spitzelte Timo Werner den Ball freistehend vor Torhüter Jasper Cillessen am Tor vorbei. Drei Minuten später reagierte der Ersatzkeeper des FC Barcelona bei einer Direktabnahme von Thomas Müller glänzend.

AFP Manuel Neuer

Die Deutschen hatten die Chancen, die Niederländer trafen. In der 30. Minute unterlief Manuel Neuer eine Ecke von Memphis Depay - Ryan Babel traf zunächst die Latte, van Dijk konnte den Abpraller unbedrängt einköpfen.

Manuel Neuer unterläuft die Ecke von Memphis Depay und Virgil van Dijk köpft zum 1:0 ein. #NEDGER pic.twitter.com/Hx4YUXbYN9 — ZDF Sport (@ZDFsport) 13. Oktober 2018

Vier Minuten später konnte Matthias Ginter in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Babel klären, Georginio Wijnaldum (37. Minute) und Depay (45.) vergaben weitere gute Möglichkeiten für die Gastgeber, Müller traf auf der Gegenseite nur das Außennetz (38.).

In der zweiten Hälfte nahm der Bundestrainer zwei Wechsel vor, um das statische Angriffsspiel neu zu beleben. Vor allem die Hereinnahme von Leroy Sané sorgte umgehend für Gefahr. In der 64. Minute verpasste der Flügelspieler von Manchester City nach einem tollen Zuspiel von Joshua Kimmich nur knapp den Ausgleich - sein Schuss ging einen halben Meter am langen Pfosten vorbei.

Für die Niederländer vergab zunächst in der 76. Minute Depay, der nach einem Konter aus halblinker Position an Neuer scheiterte. Kurz vor dem Abpfiff sorgte er für die Entscheidung: Bei seinem Schuss aus kurzer Distanz war Neuer dieses Mal machtlos (87.). Wijnaldum erhöhte in der Nachspielzeit zum 3:0.

Für die Gastgeber war es der erste Pflichtspieldreier gegen Deutschland seit dem Vorrundensieg bei der Europameisterschaft 1992 und gleichzeitig ihr höchster Triumph in der Länderspielgeschichte der beiden Teams.

Ihre nächste Partie in der Nations League bestreitet die DFB-Elf am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Gastgeber ist Weltmeister Frankreich. Das Hinspiel in München endete 0:0.

Niederlande - Deutschland 3:0 (1:0)

1:0 Van Dijk (30.)

2:0 Depay (87.)

3:0 Wijnaldum (90.+3)

Niederlande: Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, F. de Jong (77. Aké) - Bergwijn (68. Groeneveld), Memphis, Babel (68. Promes)

Deutschland: Neuer - Ginter, Boateng, Hummels, Hector - Kimmich - Can (57. Draxler), Kroos - Müller (57. Sané), Werner - Uth (68. Brandt)

Schiedsrichter: Cakir (Türkei)

Gelbe Karten: keine