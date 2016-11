Länderspiel gegen San Marino Auch Neuer und Brandt fehlen wohl

Ohne Manuel Neuer und Julian Brandt ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach Rimini zum anstehenden WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino aufgebrochen. Torwart Neuer klagte nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kurzfristig über Unwohlsein, mit Bernd Leno (Bayer Leverkusen) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) stehen allerdings noch zwei Torhüter im Aufgebot.

Der Leverkusener Brandt meldete sich wegen eines Infekts ab. Damit stehen Bundestrainer Joachim Löw zumindest zunächst nur noch 21 Spieler zur Verfügung. Nach DFB-Angaben wollen sich die Verantwortlichen in Italien zusammensetzen und über mögliche Nachnominierungen zu beraten.

Die Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid), Jérôme Boateng (FC Bayern) und Julian Draxler (VfL Wolfburg) hatten bereits für die Länderspiele in San Marino und am 15. November gegen Italien verletzungsbedingt abgesagt. Auch der Dortmunder André Schürrle und Antonio Rüdiger (AS Rom) sind nach ihren Verletzungen noch nicht fit, Leroy Sané (Manchester City) ist für die U21 nominiert. Dem beim FC Arsenal in Topform spielenden Mesut Özil gönnt Löw ohnehin eine Pause für beide Partien, das ist gegen Italien eigentlich auch für Sami Khedira (Juventus) geplant.