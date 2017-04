Anschlag auf Mannschaftsbus Was die Verletzung von Bartra für den BVB bedeutet

Marc Bartra hatte Glück im Unglück. Der beim Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus verletzte BVB-Profi musste mit einem Speichenbruch ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend notoperiert werden. Mittlerweile teilte Dortmunds Präsident Reinhard Rauball mit, dass der Spanier die OP gut überstanden habe. Auch sein Vater äußerte sich zum Zustand des 26-Jährigen. "Marc geht es gut, ihm brummt nur der Schädel. Er hat uns gesagt, dass wir ruhig bleiben sollen, weil alles gut ausgehen wird."

Wie schwerwiegend die Verletzung tatsächlich ist, und wie lange Bartra ausfallen wird, ist noch nicht abzusehen. Möglicherweise kann er noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren. Doch in den entscheidenden Spielen im April wird Borussia Dortmund wohl auf seinen Innenverteidiger verzichten müssen.

Bartra wird nicht nur in den Champions-League-Viertelfinal-Spielen gegen AS Monaco fehlen, sondern auch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München am 26. April (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Für Borussia Dortmund wiegt dieser Verlust schwer. Im Sommer kam Bartra vom FC Barcelona und sollte den nach München abgewanderten Mats Hummels ersetzen. Der Verteidiger absolvierte in dieser Saison bereits 29 Pflichtspiele, vor allem in den wichtigen Partien verzichtet Trainer Thomas Tuchel ungern auf Bartra - auch, weil die Dortmunder Defensive dünn besetzt ist.

Neben dem gesetzten Sokratis steht mit Matthias Ginter nur noch ein weiterer gelernter Innenverteidiger im Kader. Sven Bender, den schon Jürgen Klopp gelegentlich als Innenverteidiger einsetzte, ist nach seiner langen Verletzungspause noch auf Formsuche. Erst in der kommenden Saison wechselt mit Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) ein gestandener und erfahrener Verteidiger zum BVB.

Bartra wurde in Barcelona lange als Nachfolger von Carlos Puyol gehandelt. Im Alter von 21 Jahren absolvierte er seine ersten A-Länderspiele für Spanien. Der Defensivspezialist gilt als bescheiden und selbstbewusst zugleich. In Barcelona äußerte er sich trotz der Reservistenrolle nie kritisch - als er vor seinem Wechsel zum BVB auf die Nachfolge von Hummels angesprochen wurde, entgegnete er: "Ich bin der Aufgabe bei Borussia Dortmund gewachsen und nehme die Herausforderung an."

Bartra wird das Nachholspiel gegen die Monegassen (18.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Krankenhaus am Fernseher verfolgen müssen. Das gab Dortmunds Mediendirektor, Sascha Fligge, nach einem Besuch bekannt. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er hat sich sehr gefreut und war sichtlich gerührt, dass ihn so viele Teamkollegen und Verantwortliche seit gestern besucht haben", hieß es.