Primera División Asensio rettet Real einen Punkt

Real Madrid hat am zweiten Spieltag der Primera División gegen den FC Valencia einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. Beim 2:2 (1:1) gegen den Tabellenzwölften der abgelaufenen Saison erzielte Marco Asensio in der 10. Minute den Führungstreffer für die Königlichen, Carlos Soler glich acht Minuten später für Valencia aus. Geoffrey Kondogbia brachte die Gäste in der 77. Minute sogar in Führung, erneut Asensio erzielte den Ausgleich (83.).

In einer von Beginn an intensiven und temporeichen Partie gingen die Gastgeber, die ohne die gesperrten Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos antreten mussten, früh in Führung: Marco Asensio fing erst einen Querpass der Gäste-Defensive ab und traf dann aus 16 Metern sehenswert ins linke Eck (10.). Kurz darauf patzte auf der Gegenseite Casemiro und ermöglichte Carlos Soler den Ausgleich (18.) für Valencia.

Nach der Pause entwickelte Real mehr Druck und es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Champions-League-Sieger bei seinem Heimauftakt im Estadio Santiago Bernabeu in Führung gehen sollte. Doch der Treffer fiel auf der Gegenseite: Geoffrey Kondogbia konnte einen Angriff für Valencia gegen zu zögerlich agierende Hausherren mit einem platzierten Schuss vollenden (77.).

Sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit rettete Marco Asensio wenigstens noch einen Punkt für Real: Bei seinem Freistoß ins Torwarteck sah Neto, der ansonsten sehr starke Keeper der Gäste, allerdings schlecht aus.

In der Folge vergaben beide Teams noch Chancen zum Siegtreffer, alleine Karim Benzema ließ drei hochkarätige Gelegenheiten in der 88., 89. und 90. (+2) Minute ungenutzt.

Real Madrid ist nach dem Remis Tabellenfünfter, Valencia geht auf Rang acht in die Länderspielpause. An der Tabellenspitze steht Real San Sebastián.

Real Madrid-FC Valencia 2:2 (1:1)

1:0 Alensio (10.)

1:1 Carlos Soler (18.)

1:2 Kondogbia (77.)

2:2 Asensio (83.)

Madrid: Navas - Carvajal, Casemiro, Nacho, Marcelo - Kroos (84. Mayoral), Modric, Isco (46. Kovacic) - Bale (74. Vázquez), Benzema, Asensio

Valencia: Neto - Montoya (75. Vidal), Ruben Vezo, Murillo, Toni Lato (83. Gil) - Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Gaya - Rodrigo (88. Mina), Zaza

Schiedsrichter: Borbalan

Gelbe Karten: Nacho, Casemiro, Carvajal / Montoya, Parejo, Soler, Zaza