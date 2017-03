Muskelfaserriss Reus fehlt Dortmund bis April

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss bis Anfang April auf Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler zog sich beim 6:2 (2:0)-Erfolg gegen Bayer Leverkusen am Samstag einen Faserriss auf der Rückseite des linken Oberschenkels zu. Das gab der BVB bekannt.

Es geschah in der 44. Minute: In einem Sprintduell mit Bayer-Verteidiger Tin Jedvaj hatte sich der 27-Jährige vertreten. Laut Trainer Thomas Tuchel kommt die neuerliche Blessur zur Unzeit: "Das ist eine traurige Nachricht. Er spielt seit Wochen wahnsinnig stabil und auf hohem Niveau. Das ist ein enormer Verlust, der diesen Sieg definitiv trübt."

Ein Einsatz gegen Benfica Lissabon im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr; High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Sky) ist ebenso ausgeschlossen wie anschließend im Bundesligaduell am Samstag gegen Hertha BSC und im drei Tage später angesetzten Viertelfinale im DFB-Pokal gegen die Sportfreunde Lotte. Zudem wird Reus das DFB-Länderspiel am 22. März in Dortmund gegen England und das WM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Baku gegen Aserbaidschan verpassen.

Reus litt in seiner Karriere immer wieder unter größeren und kleineren Verletzungen. So verpasste er unter anderem die WM 2014 und die EM 2016.