+++ Fußball-Transferticker +++: US Palermo wirbt um Balotelli

+++ Zidane erteilt James-Wechsel eine Absage +++

[13.39 Uhr] Champions-League-Sieger Real Madrid will Offensivspieler James Rodríguez nicht ziehen lassen. "Er wird bei uns bleiben", sagte Trainer Zinédine Zidane nach dem 2:1-Sieg der Königlichen in der Primera División gegen Celta Vigo, bei dem der Kolumbianer nur eingewechselt worden war. Vor zwei Jahren hatten die Madrilenen den WM-Star von 2014 für rund 80 Millionen Euro verpflichtet. Seither absolvierte James 80 Spiele für Real (25 Tore und 29 Vorlagen), fand sich zuletzt aber häufiger auf der Ersatzbank wieder. (lst/sid)

+++ Balotelli vor Neuanfang in Palermo? +++

[12.16 Uhr] Die Zeit von Italiens Nationalstürmer Mario Balotelli beim FC Liverpool scheint zu Ende zu gehen: Der US Palermo hat dem 26-Jährigen ein Angebot unterbreitet. Laut italienischen Medienberichten ist Palermos Klubchef Maurizio Zamparini bereit, eine Million Euro Ablöse für Balotelli zu zahlen - aber es gibt noch Probleme beim Gehalt: "Balotelli hat ein hohes Einkommen und viele Sponsoren, also ist es nicht einfach, ihm ein angemessenes Angebot zu machen. Doch Palermo könnte genau der richtige Platz für ihn sein", sagte Sportdirektor Guglielmo Micciche.

In Liverpool verdient der in Palermo geborene Balotelli schätzungsweise rund 5,3 Millionen Euro jährlich. Der Präsident des italienischen Erstligisten betonte jedoch, dass finanzielle Abstriche Voraussetzung für einen Wechsel seien: "Wir haben die ökonomische Situation diskutiert und ich habe ihm erklärt, dass wir uns sein Gehalt nur bis zu einem bestimmten Level leisten können. Es wäre eine Chance für ihn, aber er muss Opfer bringen." (lst/sid)

+++ Zaza-Transfer zu West Ham perfekt +++

[11.45 Uhr] Der lange vom VfL Wolfsburg umworbene italienische Nationalspieler Simone Zaza wechselt in die Premier League. Der 25-Jährige wird zunächst für ein Jahr von West Ham United ausgeliehen, wie der englische Erstligist auf seiner Internetseite mitteilte. Für den Angreifer zahlen die Hammers eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro an Juventus Turin. Bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen verlängert sich der Vertrag automatisch und es würde eine Ablöse in Höhe von 23 Millionen Euro inklusive Sonderzahlungen fällig. (lst/sid)

+++ Rossi auf Leihbasis zu Celta Vigo +++

[11.28 Uhr] Der AC Florenz verleiht den italienischen Nationalstürmer Giuseppe Rossi erneut in die spanische Primera División: Der 29-Jährige wird leihweise für eine Spielzeit für Celta Vigo spielen, wie der Verein offiziell bekanntgab. Bereits in der vergangenen Rückrunde war Rossi in Spaniens erster Liga aktiv und erzielte im Trikot von UD Levante sechs Treffer in 17 Begegnungen. Für den AC Florenz, bei dem er noch bis 2017 unter Vertrag steht, stand Rossi seit 2012 in lediglich 42 Partien auf dem Platz und traf dabei 18 Mal. (lst)

+++ Hübner bestätigt: Castaignos verlässt Frankfurt +++

[10.37 Uhr] Stürmer Luc Castaignos steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Sporting Lissabon. Im Anschluss an den Bundesligaauftaktsieg gegen Schalke 04 sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner: "Luc ist schon länger unzufrieden mit seiner sportlichen Situation bei uns. Wir haben dem Wechsel zugestimmt, die beiden Vereine sind sich ebenfalls einig."

Nach Informationen der "Frankfurter Rundschau" soll der Bundesligist etwa 2,5 Millionen Euro Ablöse für den niederländischen Angreifer erhalten. Dies entspricht der Summe, die Frankfurt vor einem Jahr an den FC Twente Enschede überwiesen hatte. In 22 Pflichtspielen für die Eintracht gelangen Castaignos fünf Tore und drei Vorlagen. (lst)

