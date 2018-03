Kritik an BVB-Star Götze "Mit Mario waren wir überhaupt nicht einverstanden"

Es sollte ein großer Europacupabend werden, stattdessen wurde es: eine einzige Enttäuschung. Borussia Dortmund ist am Donnerstagabend in Salzburg aus der Europa League ausgeschieden. Und nun herrscht beim BVB Ärger.

"Ich habe in der Kabine kaum noch Worte gefunden", sagte Trainer Peter Stöger nach dem 0:0 bei Außenseiter Salzburg (Hinspiel: 1:2). Vor allem Mario Götze hatte den Trainer in Wallung gebracht. "Mit Mario waren wir überhaupt nicht einverstanden", sagte Stöger. "Ordentliches Passspiel, Bewegung auf gefährlichen Positionen und Tiefgang - da war gar nichts zu sehen. Wenn gar nicht das umgesetzt wird, was wir machen wollten, müssen wir versuchen, anderen Jungs eine Möglichkeit zu geben."

Auch Götzes Teamkollegen kritisierte Stöger scharf: "Wenn du nur Hacke, Spitze spielst, kannst du nicht gewinnen. Wer so behäbig spielt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er keine Chancen hat."

Der erste Schuss auf das gegnerische Tor gelang erst in der 51. Minute. Da war Götze schon nicht mehr auf dem Platz, der 25-Jährige war zur Pause ausgewechselt worden. Seine Bilanz: kein Torschuss, keine Torschussvorlage. Mit derselben Ausbeute ging auch Stürmerstar Marco Reus nach 45 Minuten vom Platz, laut Stöger allerdings aufgrund von "Problemen im Adduktorenbereich".

"Ein Maß an Überwindung wäre nötig gewesen, aber das haben wir einfach nicht drauf", sagte Stöger: "Möglicherweise verlässt man sich zu sehr darauf, was auf dem Papier steht, nämlich, dass da viel Qualität ist. Aber die müsste man dann halt auch sehen."

Auch die Spieler selbst übten Kritik. "Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Am Anfang steht im Fußball immer der Kampf, Top-Spieler hin oder her", sagte André Schürrle. Torhüter Roman Bürki bemängelte ebenfalls den fehlenden Kampfgeist: "Das war ein Endspiel. Das wussten wir. Deshalb ist es sehr enttäuschend zu sehen, wie wir dann aufgetreten sind."

Ein Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen Hannover könnte helfen, den Frust zumindest ein wenig zu vertreiben. Mit 45 Punkten ist der BVB aktuell Dritter in der Bundesliga.

Red Bull Salzburg - Borussia Dortmund 0:0

Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer - Haidara (82. Yabo), Schlager (79. Wolf), Samassekou, Berisha - Hwang (66. Gulbrandsen), Dabbur

Dortmund: Bürki - Piszczek, Zagadou, Sokratis, Schmelzer - Dahoud, Castro (62. Guerreiro) - Schürrle, Reus (46. Isak), Götze (46. Philipp) - Batshuayi

Schiedsrichter: Bastien (Frankreich)

Gelbe Karten: Hwang, Berisha, Samassekou / Sokratis, Zagadou

Zuschauer: 29.520