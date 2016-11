Genervter BVB-Star "Den alten Mario Götze wird es nicht mehr geben"

Mario Götze ist von den Diskussionen um seine frühere Form zunehmend genervt. Er halte das für "absoluten Quatsch", sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund im Interview der "Bild". "Soll ich mich jetzt wieder zum 18-Jährigen machen?", fragte der 24-Jährige - und rechtfertigte sich: "Ich habe inzwischen fast 60 Länderspiele, sechs Jahre Erfolg bei Bayern und Dortmund gehabt, bin fünfmal Meister geworden - das sind Fakten." Jeder Fußballer entwickele sich weiter. "Diesen alten Mario Götze wird es nicht mehr geben", sagte er weiter.

Götze musste sich zuletzt viel Kritik anhören. Von seiner Leichtigkeit und seiner Genialität aus seiner Zeit als Jungstar beim BVB sei nicht mehr viel zu sehen. Seit seiner Rückkehr zum BVB hat er elf von 17 Pflichtspielen bestritten, nur drei davon über die gesamte Spielzeit. Außerdem hatte Götze in den vergangenen Jahren immer wieder mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. So fiel er zum Beispiel in seiner letzten Saison bei den Bayern vier Monate am Stück aus.

Götze selbst fühlt sich beim Nationalteam genauso wie beim BVB sehr gut aufgehoben. "So gut, dass ich meine Leistung mehr und mehr abrufen kann." Aber auch seine drei Jahre beim FC Bayern bereut er nicht. "In München habe ich viel dazu gelernt, habe mit Weltklasse-Spielern gespielt, bin gereift", sagte er. "Insgesamt war ich in München glücklich und bin es jetzt in Dortmund auch."

Auch über seine bisherigen Trainer äußerte Götze sich. Immer wieder wurde darüber diskutiert, dass Josep Guardiola bei den Bayern zu wenig auf den Nationalspieler setze "Ich habe von allen Trainern immer sehr große Wertschätzung erfahren", sagte Götze nun. Einen Vergleich der Trainer Guardiola, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel findet er schwierig und "unfair", weil er sich unter allen Trainern in "unterschiedlichen Lebenssituationen" befunden habe.