BVB-Star vor dem Comeback Götze will. Kann er auch?

Borussia Dortmund hat sich in der Woche vor dem Bundesligastart am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) abgeschottet. Trainingseinheiten mit Fans sind ohnehin seit Jahren selten, nun mussten auch Journalisten draußen bleiben. Wer Informationen zu Mario Götze haben wollte, musste schon den Trainer fragen. "Er hat alles mitgemacht. Das sieht gut aus", sagte Coach Peter Bosz. Das erste Pflichtspiel Götzes seit Ende Januar ist nah. Im DFB-Pokal hatte er gefehlt, beim Supercup gegen den FC Bayern München auch. Der Rücken.

Ein kleiner Rückschlag, hieß es. Götze habe einen halben Schritt zurück gemacht, jetzt müsse es zweieinhalb nach vorne gehen, sagte Bosz. Der neue Trainer des BVB wich damit von seiner Linie ab, behutsam mit einem Fußballer umzugehen, der etwas für Liebhaber sei. Er, Bosz, sei solch ein Liebhaber, deshalb "macht es mir großen Spaß, Mario bei der Arbeit zuzusehen."

Mario Götze ist inzwischen 25 Jahre alt. Er galt mit 17 als ein Versprechen, zumindest auf die Leistungsstufe direkt unter Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu kommen. Manche Treppe übersprang er. Götze war auf einem guten Weg.

Aber dann wollte er zu einem Trainer, der ihn viel weniger wollte. In drei Jahren mit vielen Titeln beim FC Bayern und dem Tor, das Deutschland die Weltmeisterschaft bescherte, ging es trotzdem ein paar Stufen runter. Schlechte Kritiken, schlechte Laune, alberne Posts in sozialen Netzwerken, Streit mit dem Berater, Wechsel zu einem anderen Berater.

Der alte Verein, Borussia Dortmund, nahm ihn 2016 zurück, auch wenn der Trainer das weniger wollte. Es sollte wieder aufwärtsgehen. Ein paar ganz gute Spiele, eine neue, defensivere Rolle. Es war ganz okay, aber weit weg von dem Versprechen, das er mal war. Dann wurde die Krankheit publik. Eine Stoffwechselstörung, Näheres wurde nie bekannt, zwang Götze zu fünf Monaten Pause. Zunächst absolute Ruhe, dann ging es langsam wieder los mit Bewegung, Woche für Woche wurde das Programm umfangreicher.

Wann wird Götze wieder ein entscheidender Faktor?

"Ich fühle mich wirklich gut", sagte Götze, der seit dem Beginn der Vorbereitung wieder mit der Mannschaft trainierte. In den üblichen Gewinner/Verlierer-Bilanzen nach dem Trainingslager stand sein Name auf der angenehmen Seite.

Bis der Rücken zwickte, ging es aufwärts. Götzes Spiel sah zeitweise wieder so aus, als falle ihm alles leicht. Dann ist er am besten. Wenn er in den Räumen zwischen den gegnerischen Verteidigungsketten den Ball mit seiner herausragenden Technik annimmt und dabei schon auf dem Weg zum Tor ist. Die Fähigkeiten sind ihm geblieben, aber wann kann er sie wieder regelmäßig und über 90 Minuten einbringen? Wann wird er wieder ein entscheidender Faktor?

Götze fordert Geduld ein und setzt dabei auch auf Peter Bosz. "Ich bin sehr froh, dass er hier ist", sagte der 62-fache Nationalspieler dem "kicker" über den neuen Trainer. Eine Position gibt es im 4-3-3-System des Niederländers, auf der Götzes Qualitäten am besten zum Tragen kommen: die des "Achters" im offensiven Mittelfeld.

Die Umstände machen es derzeit ein bisschen schwierig, viel Geduld mit Götze zu haben. Ousmane Dembélé hat keine Lust mehr auf den BVB, Götzes Kumpel Marco Reus ist verletzt, sein anderer Freund André Schürrle ebenso. Mindestens vier Wochen wird Schürrle wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel ausfallen. Auch für ihn sollte alles besser werden, nachdem er in der vergangenen Saison nur 24 Pflichtspiele bestritten hatte, dabei in 13 eingewechselt wurde. Die Bilanz mit fünf Toren und fünf Assists liest sich da schon ganz ordentlich. Bei Götze waren es 16 Pflichtspiele mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Naja.

"Das wird eine wichtige Saison für mich", sagt Götze. In Wolfsburg geht es los. Wahrscheinlich.