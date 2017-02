BVB-Star Stoffwechselstörung - Götze fehlt auf unbestimmte Zeit

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss weiter auf Mario Götze verzichten. Der Nationalspieler, der dem BVB bereits seit mehr als drei Wochen verletzungsbedingt fehlt, leidet laut Verein unter Stoffwechselstörungen. Das ergaben eingehende ärztliche Untersuchungen. Sie seien auch Ursache für die Muskelverletzungen, unter denen Götze zuletzt litt.

Bei Stoffwechselstörungen handelt es sich um eine Erkrankung, bei der Substanzen im Körper nicht richtig abgebaut oder in andere für den Körper wichtige Stoffe umgewandelt werden. Nähere Angaben zur Diagnose oder Ausfallzeit machte der BVB zunächst nicht. Götze werde aber vorerst aus dem Training genommen. Ein zeitnahes Comeback dürfte daher unwahrscheinlich sein.

"Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", wird Götze in der BVB-Mitteilung zitiert.

"Wir sind froh, dass wir nun die Gründe für Marios Beschwerden kennen und überzeugt davon, dass er uns nach vollständiger Genesung mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zusätzliche Qualität verleihen wird", so Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

Götze war im Sommer für rund 22 Millionen Euro von Bayern München zum BVB gewechselt. Seit dem kam er in 16 von 33 Pflichtspielen zum Einsatz.